Homem com aves silvestres escondidas no porta-malas é autuado em BH

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Uma blitz do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) flagrou um motorista transportando aves silvestres escondidas no porta-malas do carro, nesta terça-feira (21/4), na Avenida José Cândido da Silveira, no Bairro Horto, Região Leste de Belo Horizonte.

Durante uma operação de fiscalização de trânsito, a equipe do BPTrans abordou um veículo de cor prata. Durante a busca, os agentes encontraram quatro pássaros da fauna silvestre em gaiolas no porta-malas do carro. Eram um azulão, dois coleiros e um papa-capim, todos sem documentação ou autorização do órgão ambiental competente, segundo a Polícia Militar.

O homem foi autuado por crime ambiental previsto no Art. 29 da Lei nº 9.605/1998, por manter e transportar espécimes da fauna silvestre sem autorização. Os pássaros foram apreendidos e encaminhados ao Batalhão de Polícia de Meio Ambiente da Polícia Militar de Minas Gerais.

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Além dos animais silvestres, os agentes verificaram que o veículo também estava sem o devido licenciamento. Foi lavrado o auto de infração de trânsito (AIT), e o veículo, removido para o pátio.