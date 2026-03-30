Onça em Esmeraldas: por que tantos animais silvestres invadem as cidades

A aparição de uma onça-parda em Esmeraldas, na Grande Belo Horizonte, que alterou a rotina dos moradores nas últimas semanas, não é um fato isolado. Especialistas que acompanham o caso acreditam que se trata de um animal jovem, cujo comportamento exploratório é típico da transição para a vida adulta. Esse tipo de encontro entre humanos e animais silvestres tem se tornado cada vez mais comum no Brasil, e o fenômeno tem uma explicação direta: a expansão urbana desordenada e a destruição de seus habitats naturais.

Conforme as cidades crescem, elas avançam sobre áreas de mata, fragmentando florestas e cerrados que antes eram contínuos. A construção de rodovias, condomínios e bairros cria barreiras que isolam populações de animais, reduzindo drasticamente o espaço disponível para caça, reprodução e deslocamento.

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Sem território e com fontes de alimento cada vez mais escassas na natureza, os bichos são forçados a se aventurar em áreas urbanas. Nesses locais, eles frequentemente encontram atrativos como lixo mal acondicionado, restos de comida e até animais de estimação, que podem se tornar presas fáceis para um predador faminto.

O que leva os animais para as cidades?

O processo é gradual e reflete um desequilíbrio ecológico. A perda de habitat é o principal motor, forçando os animais a buscarem recursos em locais onde antes não se aventuravam. Uma onça, por exemplo, necessita de uma vasta área para viver e caçar. Quando seu território é cortado por uma estrada ou um novo loteamento, ela pode ficar encurralada.

A falta de corredores ecológicos — faixas de vegetação que conectam fragmentos de mata — agrava o problema. Sem essas passagens seguras, os animais precisam cruzar ambientes perigosos, como as cidades, para se moverem entre as poucas áreas verdes que restam. No caso de Esmeraldas, especialistas apontam que pequenos trechos de mata no entorno do bairro se conectam a áreas maiores, formando esses corredores naturais que, embora fragmentados, são utilizados pela fauna local, o que aumenta a chance de encontros com pessoas e veículos.

Riscos e como agir

A presença de um predador de topo de cadeia, como a onça-parda, gera um compreensível temor na população. Embora ataques a humanos sejam extremamente raros, o risco existe, principalmente se o animal se sentir acuado. Para o próprio bicho, a situação é ainda mais perigosa. Desorientado, ele pode ser atropelado, envenenado ou abatido por medo.

Ao se deparar com um animal silvestre de grande porte, a orientação das autoridades ambientais é clara. Manter a calma é o primeiro passo para garantir a segurança de todos. Adote as seguintes precauções:

Não se aproxime: jamais tente capturar, alimentar ou encurralar o animal. Mantenha sempre uma distância segura.

Proteja crianças e animais domésticos: recolha seus pets para dentro de casa e mantenha as crianças em um local seguro e fechado.

Elimine atrativos: feche bem as latas de lixo, não deixe ração de animais domésticos exposta em áreas externas e recolha frutas caídas no quintal.

Acione as autoridades: ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros (193) ou para a Polícia Militar de Meio Ambiente (181 ou 190). Eles possuem equipes treinadas para o resgate seguro do animal. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.