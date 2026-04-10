Montes Claros tem quatro ocorrências de animais silvestres na área urbana

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) registrou, nesta sexta-feira (10/4), quatro ocorrências de animais silvestres em situação de risco na área urbana de Montes Claros, no Norte do estado. Um dos casos foi de uma cobra coral localizada no estacionamento de um posto de saúde do Programa de Saúde da Família (PSF), no Bairro Acácias, na Região Nordeste da cidade (Grande Independência).

Funcionários do posto acionaram os bombeiros. Mas, quando os militares chegaram ao local, não encontraram a serpente. De acordo com informações de testemunhas, o animal entrou em uma tubulação de saída de água pluvial e desapareceu, não sendo mais encontrado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, nesta mesma data, houve registros de presenças na área urbana de Montes Claros de uma jiboia, um gavião ferido e de um cágado.

A jiboia, de aproximadamente 1 metro de comprimento, foi localizada no quintal de uma casa no Bairro Nova Morada, na Região do Grande Santos Reis.

O gavião ferido foi capturado pelos militares no interior de uma residência no Bairro Alterosa, na Região do Maracanã.

Já o cágado foi encontrado quando estava perto de entrar em uma moradia no Bairro São João.

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A corporação informou que, “utilizando técnicas adequadas de contenção, equipamentos específicos para manejo de fauna silvestre e equipamentos de proteção individual (EPIs)", resgataram o cágado e o gavião, que foram entregues no Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em Montes Claros. A jiboia também foi capturada e devolvida ao seu habitat natural.