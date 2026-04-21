MG: mãe é presa por droga no sutiã, e filho se emociona

Jornalista formada pelo Centro Universitário Newton Paiva, com passagem pelo jornal Hoje em Dia e pelos portais BRFree e LigBr.

Uma mulher de 43 anos foi presa após a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) encontrar substância semelhante a crack no sutiã dela. De acordo com o boletim de ocorrência, o filho dela, de 9 anos, não estava no local no momento da abordagem, mas se emocionou ao saber da prisão. O caso ocorreu na noite dessa segunda-feira (20/4) em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

Conforme registro da PMMG, os militares estavam fazendo patrulhamento preventivo quando foram informados de que uma mulher estaria traficando no apartamento dela. Também foi repassado que compradores às vezes utilizam a substância no local, onde o filho da mulher por vezes se encontra e presencia o consumo dos entorpecentes.

Diante das informações, militares foram até o apartamento da mulher, que atendeu os policiais na porta. Ela e outras pessoas que estavam dentro do local sofreram busca pessoal. No sutiã da mulher, foi encontrado 1,2 grama de substância semelhante a crack.

Segundo registro policial, a mulher alegou que a droga encontrada era para uso próprio e que não havia mais nada no apartamento. Conforme o boletim de ocorrência, ela permitiu que os militares entrassem na residência. Dentro de bolsos de blusas que estavam no guarda-roupas, os policiais encontraram mais uma quantidade da substância semelhante a crack. Junto com a quantia achada no sutiã, foram 14 gramas, o que renderia 42 pedras, segundo a Polícia Militar.

Conforme o registro, também foram encontradas duas balanças de precisão e sacolas comumente utilizadas para embalar entorpecentes. A mulher foi presa, encaminhada ao hospital e, em seguida, à delegacia.

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Segundo boletim de ocorrência, o filho da mulher estava com a irmã dele quando a abordagem foi feita, mas chegou ao apartamento depois, momento em que se emocionou ao saber da prisão.

