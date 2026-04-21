Foragido da Justiça do Espírito Santo por feminicídio é preso em MG

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um homem de 24 anos foi preso pela Polícia Militar de Minas Gerais, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, durante um patrulhamento de rotina, nessa segunda-feira (20/4). Ele tinha mandado de prisão preventiva por feminicídio, expedido pela Justiça do Espírito Santo e estava foragido.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), uma equipe de militares fazia um patrulhamento de rotina no Bairro Jardim Atalaia, local conhecido como “buraco fundo”, área marcada por disputa de gangues em razão do tráfico de drogas. Os policiais se depararam com um homem em atitude suspeita.

Ao perceber a presença da viatura policial, segundo o BO, o suspeito tentou esconder o rosto. Os militares então deram uma ordem de parada. Em um primeiro momento, nada de ilícito ou irregular foi encontrado.

Porém, os militares fizeram contato via rádio com a central para consultar os dados do indivíduo e constatou-se a existência de mandado de prisão preventiva em aberto contra ele.

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Ainda de acordo com o BO, o mandado se refere a um processo no Espírito Santo, por feminicídio. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a ele. Em seguida, o suspeito foi encaminhado para atendimento médico ao Hospital Municipal de Governador Valadares e conduzido para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Governador Valadares.