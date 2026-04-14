Foragido morre em troca de tiros com a PM em Sabará

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Um foragido da Justiça de 38 anos morreu após trocar tiros com a Polícia Militar durante uma operação na manhã desta terça-feira (14/4), em Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele, que tinha dois mandados de prisão em aberto, reagiu à abordagem e acabou baleado ao atirar contra os militares, foi socorrido para uma unidade de saúde, onde morreu.

De acordo com a PM, a ação foi desencadeada após informações do setor de inteligência indicarem que o suspeito, apontado como chefe do tráfico de drogas na cidade de Esmeraldas (MG), na Região Metropolitana, estava escondido em uma residência em Sabará. Ainda segundo os levantamentos, ele possuía ligação com o crime organizado e estaria em posse de armamento de alto calibre.

Também foi constatado que havia dois mandados de prisão em aberto expedidos pela Vara de Execuções Criminais da Comarca de Belo Horizonte.

A partir dessas informações, equipes do Grupamento Especializado em Recobrimento (GER) montaram uma operação para cumprir os mandados e apreender armamentos. Os militares se dividiram em duas equipes e cercaram o imóvel, posicionando-se na frente e nos fundos para evitar fuga.

Durante a aproximação, o suspeito foi visto na parte externa da casa, mas, ao notar a presença policial, correu para o interior do imóvel. Os militares entraram na residência e, ao localizá-lo em um dos cômodos, se identificaram e deram ordem para que ele soltasse a arma.

Segundo a PM, o homem desobedeceu e efetuou disparos contra a equipe, que reagiu para se proteger e conter a agressão. Após o confronto, ele foi encontrado ferido, ainda com vida, e socorrido para a UPA Leste, na capital, onde morreu.

No local, os policiais apreenderam uma pistola calibre .45 que estava com o suspeito, além de uma pistola 9mm e um fuzil calibre 5.56, localizado debaixo de um colchão.

A perícia técnica esteve no local e os trabalhos foram acompanhados pela Corregedoria da Polícia Militar. Segundo a corporação, o homem possuía extensa ficha criminal, com passagens por roubo, tráfico de drogas, ameaça e homicídio.

O caso foi encaminhado para a Polícia Judiciária Militar e registrado na Central Estadual do Plantão Digital.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice