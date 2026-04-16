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INQUÉRITO CONCLUÍDO

Suspeito de tentar matar ex e atual companheiro dela em MG é preso no RJ

Crimes aconteceram Salinas e Araçuaí, cidades do Vale do Jequitinhonha. Polícia Civil mineira e fluminense atuaram juntas na prisão

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Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
16/04/2026 19:31 - atualizado em 16/04/2026 19:31

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Viatura da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG)
Viatura da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) crédito: PCMG/Divulgação

Um homem, de 34 anos, investigado por tentativa de feminicídio em Salinas e de um homicídio tentado em Araçuaí, ambas cidades no Vale do Jequitinhonha, foi preso em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (16/4) durante uma operação conjunta da Polícia Civil dos dois estados.

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De acordo com a corporação mineira, os dois crimes aconteceram em abril de 2025. As investigações, conduzidas pela Delegacia de Polícia Civil em Araçuaí, revelaram que o suspeito agrediu violentamente a ex-companheira, de 27, aplicando golpes com uma cadeira contra a cabeça da vítima. Além das agressões, o homem teria mantido a mulher em cárcere privado.

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Após receber alta hospitalar, a vítima procurou a unidade policial, e, em decorrência das investigações, a PCMG representou pela prisão do investigado.

“Já na condição de foragido, ele continuou a perseguir a mulher e tentou matar o atual companheiro dela, de 29 anos, utilizando uma arma de fogo. Na ocasião, o suspeito conseguiu fugir”, informou a Polícia Civil em comunicado.

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O inquérito policial foi concluído com o indiciamento do suspeito pelos crimes de feminicídio tentado e tentativa de homicídio qualificado. Ele foi encaminhado a uma unidade do sistema prisional do Rio de Janeiro, onde permanece à disposição da Justiça mineira.

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