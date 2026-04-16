Montes Claros em emergência devido ao aumento de síndromes respiratórias

A Prefeitura de Montes Claros (MG), no Norte do estado, decretou situação de emergência em saúde pública devido ao aumento de doenças infecciosas virais e de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). A medida foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (16/4) e tem validade de 180 dias.

Conforme a publicação, a situação de emergência em saúde pública foi determinada em função do “aumento progressivo das hospitalizações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no município no ano de 2026, com registro de crescimento nas semanas epidemiológicas”. Também foi considerada a “retenção do paciente na rede assistencial nos serviços de urgência para internação clínica e em unidades de terapia intensiva, com maior impacto sobre populações vulneráveis, como crianças e idosos”.

Conforme o decreto, fica “autorizada a adoção de medidas administrativas excepcionais para o acompanhamento da situação como a reorganização dos serviços de saúde da rede pública e contratualizada”.

Também estabelece a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços destinados ao atendimento da emergência; remanejamento de profissionais e insumos; aquisição de materiais e medicamentos; contratação/extensão de carga horária e horas extras, de caráter temporário, para profissionais e serviços indispensáveis à resposta à emergência.

Ainda segundo o documento, durante o período de 180 dias de vigência da situação emergência, as redes hospitalares que prestam serviços aos usuários do SUS no município “deverão adotar medidas administrativas para priorizar a disponibilização de leitos clínicos de suporte ventilatório e de Unidade de Terapia Intensiva para os casos de SRAG”.

Campanha de vacinação

O secretário de Saúde de Montes Claros, Eduardo Luiz da Silva, ressalta que desde o dia 27 de março passado está sendo realizada na cidade uma campanha de vacinação contra o vírus da influenza, que é um dos vetores que levam à hospitalização por síndrome respiratória grave.

A campanha prosseguirá até 30 de abril, priorizando crianças de zero a 6 anos e idosos acima de 60 anos, além de trabalhadores de transporte e da segurança pública, professores e pessoas com comorbidades.

“O objetivo é evitar que que mais pessoas venham a se infectar com o vírus da influenza, fazendo com que a cadeia da transmissão seja interrompida, trazendo mais segurança para a população”, pontua Eduardo Silva. Ele salienta que a meta também é impedir que os casos de gripe evoluam para pneumonia e outras complicações que resultem na hospitalização.

O secretário de Saúde informa que a Municipalidade implementou um plano de ação para enfrentar e reduzir os casos de SRAGs. Ele destaca que a população está sendo orientada para, quando houver sintomas de gripe e síndromes respiratórias agudas, procurar o Pronto-Socorro do Hospital Alpheu de Quadros, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Chiquinho Guimarães e hospitais conveniados ao SUS no município.

“Além disso, as unidades da atenção básica estão preparadas para fazer os diagnósticos e, quando necessário, encaminhar os pacientes para outros dispositivos da rede assistencial, principalmente a UPA do Bairro Chiquinho Guimarães, o HPS do Alpheu de Quadros e outros hospitais”, ressalta.

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“O mais importante é agirmos preventivamente e organizar uma rede assistencial capaz de dar resposta sanitária adequada à população de Montes Claros e do Norte de Minas, para que a gente possa passar por mais esse período sazonal de doenças respiratórias com menor impacto para a população”, enfatiza o secretário.