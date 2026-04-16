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CRIME NA REGIÃO CENTRAL

MPMG denuncia casal acusado de tentativa de aborto e morte de bebê

Justiça inicia ação penal contra os pais acusados de matar o filho, recém-nascido. Mãe continua presa preventivamente; pai foi solto por decisão do TJMG

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Fernanda Santiago*
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Fernanda Santiago*
Repórter
16/04/2026 16:15

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Investigações da Polícia Civil aponta que bebê nasceu com vida e teria sido colocado dentro de uma mochila pela própria mãe
Investigações da Polícia Civil aponta que bebê nasceu com vida e teria sido colocado dentro de uma mochila pela própria mãe crédito: Pixabay/Reprodução

Após denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o Poder Judiciário deu início a ação penal contra o casal suspeito de maltratar e matar o próprio filho recém-nascido em Jeceaba, na Região Central do estado, em fevereiro deste ano.

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A mãe do recém-nascido foi denunciada pelos crimes de tentativa dupla de aborto, homicídio qualificado, ocultação de cadáver e uso de documento falso; o pai, por participar das tentativas de aborto e falsificação de documento particular.

Os dois foram presos preventivamente em março. A mulher segue detida, mas o homem foi solto por decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).

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Relembre o caso

Em fevereiro, após tentativa de aborto dar errado, a mãe realizou o parto sem ajuda médica, tapou a boca do bebê para bloquear o choro, guardou o recém-nascido em uma mochila e foi sozinha procurar atendimento médico para si. 

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o namorado da mulher e pai do bebê também não queria dar continuidade à gravidez e teria acobertado toda a situação. Os dois foram indiciados e presos.

De acordo com a investigação, a mulher tentou esconder a gestação da família, mostrando exame falso.

O nascimento ocorreu às vésperas da 42° semana de gestação. Após cobrir a boca do recém-nascido e esconder o filho em casa, dentro de uma mochila, a mulher foi a um hospital procurar médica para hemorragia causada pelo parto.

O bebê, segundo laudos da perícia, nasceu com vida e foi encontrado morto horas depois, quando alguém foi até a casa procurar roupas para a mãe acusada do crime.

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* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

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