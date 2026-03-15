Motorista fecha ambulância e atrapalha socorro de idosa de 91 anos em MG

Um motorista fechou uma ambulância e atrapalhou o socorro de uma idosa de 91 anos nessa sexta-feira (13/3), em Pouso Alegre (MG), no Sul do estado. A ação foi registrada em vídeo por um dos ocupantes da viatura.

Nas imagens, é possível ver o veículo acompanhando a ambulância e impedindo a troca de faixa, enquanto trafega em zigue-zague à frente da viatura.

Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu na Rua Prefeito Olavo Gomes de Oliveira. Um técnico de enfermagem, de 41 anos, relatou que um Volkswagen Gol branco, com placa de Guarulhos (SP), trafegava de forma irregular e bloqueava a passagem da ambulância.

Ainda conforme o relato, em determinado momento, o motorista colocou o braço para fora do carro e fez gestos obscenos em direção à equipe de socorro, como pode ser visto no vídeo. A situação só terminou quando a ambulância precisou entrar em uma rua paralela para seguir com o atendimento.

O técnico informou que o conflito começou quando o motorista ultrapassou a ambulância, xingando os ocupantes, e, em seguida, passou a realizar manobras na frente da viatura, colocando em risco o motorista, um médico, um enfermeiro e a paciente transportada, uma idosa de 91 anos em estado grave, com rebaixamento do nível de consciência.

A Polícia Militar informou que não foram encontradas irregularidades no veículo nem na proprietária registrada. Buscas foram realizadas, mas, até o fechamento do boletim de ocorrência, o condutor não havia sido localizado.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), impedir ou dificultar a passagem de veículos de emergência, como ambulâncias, viaturas policiais ou caminhões do Corpo de Bombeiros, quando estão com sirenes e sinais luminosos ligados, é infração gravíssima.

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A penalidade inclui multa de R$ 293,47 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Dependendo das consequências, a conduta também pode ser enquadrada como crime caso a demora no socorro cause prejuízos à saúde da vítima.