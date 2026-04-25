Balão cai na Praia de Copacabana e assusta banhistas no feriadão do Rio

O feriado prolongado de São Jorge tem sido marcado pela prática ilegal de soltura de balões no Rio de Janeiro. Na manhã deste sábado (25/5), um desses objetos caiu na Praia de Copacabana, na Zona Sul, assustando frequentadores.

O objeto caiu no mar, atingindo a área de arrebentação próximo ao Posto 5. A queda inesperada gerou espanto entre as pessoas que aproveitavam a água na manhã de sol.

A situação ficou mais tensa quando grupos interessados em recuperar o material invadiram a areia em disparada. A correria dos baloeiros para recolher os destroços provocou ainda mais desconforto em quem estava na praia.

Outro caso preocupante ocorreu na Zona Norte durante o feriado. Na última quinta-feira (23), uma casa no Bairro de Parada de Lucas foi atingida por um balão que descia ainda com fogo, representando alto risco de incêndio.

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Apesar dos diversos registros de soltura, não houve informações sobre feridos até a última atualização. Vale ressaltar que fabricar, vender ou soltar balões é uma infração prevista na legislação ambiental brasileira.