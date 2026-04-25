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Balão cai na Praia de Copacabana e assusta banhistas no feriadão do Rio

Balão desceu na altura do Posto 5, deixando banhistas preocupados e causando correria. Praia estava lotada no momento do incidente

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JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
25/04/2026 14:09

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Balão cai na Praia de Copacabana e assusta banhistas no feriadão do Rio
Balão cai na Praia de Copacabana e assusta banhistas no feriadão do Rio crédito: Tupi

O feriado prolongado de São Jorge tem sido marcado pela prática ilegal de soltura de balões no Rio de Janeiro. Na manhã deste sábado (25/5), um desses objetos caiu na Praia de Copacabana, na Zona Sul, assustando frequentadores.

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O objeto caiu no mar, atingindo a área de arrebentação próximo ao Posto 5. A queda inesperada gerou espanto entre as pessoas que aproveitavam a água na manhã de sol.

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A situação ficou mais tensa quando grupos interessados em recuperar o material invadiram a areia em disparada. A correria dos baloeiros para recolher os destroços provocou ainda mais desconforto em quem estava na praia.

@janarj_ ABSURDO! Balão cai na minha frente na Praia de Copacabana! Com pessoas na água… Foi assustador! #copacabana #praia #perigo #fyp #rj som original – Jana De Show Em Show Com Ale

Outro caso preocupante ocorreu na Zona Norte durante o feriado. Na última quinta-feira (23), uma casa no Bairro de Parada de Lucas foi atingida por um balão que descia ainda com fogo, representando alto risco de incêndio.

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Apesar dos diversos registros de soltura, não houve informações sobre feridos até a última atualização. Vale ressaltar que fabricar, vender ou soltar balões é uma infração prevista na legislação ambiental brasileira.

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