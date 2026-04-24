Rio de Janeiro além do óbvio: 7 programas culturais para fazer na cidade

O Rio de Janeiro vai muito além das praias e do samba. A cidade abriga um circuito cultural vibrante e diversificado, com opções que fogem dos cartões-postais tradicionais e que surpreendem tanto turistas quanto os próprios cariocas. Para quem busca uma imersão na arte, na história e em novas experiências, a capital fluminense oferece um roteiro repleto de tesouros escondidos em suas ruas e bairros.

Seja para um passeio de fim de semana ou para enriquecer o roteiro de férias, explorar a agenda cultural da cidade é uma excelente escolha. Confira a seguir sete programas culturais imperdíveis para aproveitar o que o Rio de Janeiro tem de melhor o ano todo.

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Real Gabinete Português de Leitura: Localizado no Centro da cidade, este lugar parece saído de um filme. Com uma arquitetura neomanuelina impressionante, suas paredes são cobertas por estantes de madeira escura que vão do chão ao teto, abrigando um acervo raro de obras em língua portuguesa. A visita é rápida, gratuita e rende fotos espetaculares.

Instituto Moreira Salles: Situado na Gávea, o IMS é um centro cultural instalado em uma belíssima casa modernista, rodeada por jardins projetados por Burle Marx. O local é uma referência em fotografia, mas também promove exposições de artes plásticas, cinema e música, com entrada geralmente gratuita. O café do instituto é um convite para uma pausa relaxante após a visita.

Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB): Um dos centros culturais mais importantes do país, o CCBB Rio ocupa um prédio histórico e oferece uma programação intensa e de alta qualidade. Suas exposições, muitas vezes de artistas internacionais, costumam ser gratuitas. Além disso, o espaço conta com cinema, teatro e uma livraria.

Parque das Ruínas: Em Santa Teresa, as ruínas do antigo palacete de Laurinda Santos Lobo foram transformadas em um charmoso centro cultural. O local oferece uma das vistas mais bonitas da Baía de Guanabara e do Centro do Rio. Com acesso gratuito, a programação inclui shows, exposições e eventos ao ar livre, especialmente nos fins de semana.

Theatro Municipal: Inspirado na Ópera de Paris, o Theatro Municipal é uma joia arquitetônica no coração da cidade. Em vez de apenas admirar por fora, vale a pena fazer uma visita guiada para conhecer seus salões luxuosos e sua história. Para uma experiência completa, consulte a programação e assista a um espetáculo de ópera, balé ou a uma apresentação da orquestra sinfônica.

Polo cultural da Praça Mauá: A renovada zona portuária concentra dois museus icônicos. De um lado, o Museu do Amanhã, com sua arquitetura futurista e exposições interativas sobre ciência e sustentabilidade. Do outro, o Museu de Arte do Rio (MAR), que promove um diálogo entre arte, história e a identidade carioca e oferece de seu terraço uma vista privilegiada da praça.

Feira de São Cristóvão: Oficialmente chamado de Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, este pavilhão é um pedaço do Nordeste no Rio. É o programa ideal para mergulhar em outra cultura sem sair da cidade. Lá, você encontra restaurantes de comida típica, shows de forró, repente e muito artesanato. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.