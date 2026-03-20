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5 lugares incríveis e pouco conhecidos para visitar no Rio de Janeiro

Fuja do óbvio e descubra paraísos escondidos no estado do Rio que vão além do Cristo Redentor e do Pão de Açúcar; roteiros para todos os gostos

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Juliane Aguiar
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Juliane Aguiar
Repórter
20/03/2026 13:16

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5 lugares incríveis e pouco conhecidos para visitar no Rio de Janeiro
A cidade histórica de Vassouras, um dos &quot;tesouros escondidos&quot; do Rio, exibe sua rica arquitetura do ciclo do café. crédito: Filipo Tardim, CC BY-SA 4.0/ Wikimedia Commons

Pensar no Rio de Janeiro quase sempre leva à imagem do Cristo Redentor ou do Pão de Açúcar. O estado, porém, guarda tesouros escondidos que oferecem experiências únicas, longe das multidões dos pontos turísticos mais famosos. De serras com clima ameno a praias selvagens, há roteiros para todos os perfis de viajantes que buscam fugir do óbvio.

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Explorar esses destinos menos conhecidos é uma chance de descobrir a diversidade cultural e natural fluminense. São locais que preservam um charme autêntico, proporcionando desde o descanso em meio à natureza até uma imersão na história do Brasil. Prepare-se para conhecer um Rio de Janeiro que poucos viram.

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Paraísos de praia e montanha

1. Praia do Sono, Paraty
Acessível por uma trilha de nível médio (a partir do Condomínio Laranjeiras) ou por barco, a Praia do Sono é um refúgio para quem busca desconexão. O local abriga uma comunidade caiçara e oferece um cenário deslumbrante, com mar de águas cristalinas e areia branca cercada pela Mata Atlântica. É o destino ideal para acampar, curtir a natureza e esquecer da rotina.

2. Visconde de Mauá, Resende
Na divisa com Minas Gerais, a região de Visconde de Mauá é um convite para quem ama o clima da serra. Formada pelas vilas de Mauá, Maringá e Maromba, a área é repleta de cachoeiras, piscinas naturais e restaurantes charmosos. O roteiro inclui trilhas, banhos de rio e uma gastronomia que valoriza ingredientes locais, como a truta e o pinhão.

História e ecoturismo

3. Vassouras
Conhecida como a "Princesinha do Café", Vassouras transporta o visitante para o auge do ciclo do café no século XIX. O centro histórico bem preservado, os casarões imponentes e as fazendas abertas à visitação contam parte importante da história do país. É uma viagem no tempo, perfeita para quem aprecia arquitetura, cultura e um ritmo mais tranquilo.

4. Sana, Macaé
Este distrito de Macaé é um santuário ecológico para quem prefere trocar a água salgada pela doce. O Arraial do Sana é famoso por suas dezenas de cachoeiras e poços, conectados por trilhas em meio à mata. A vila tem um clima acolhedor e é um polo de ecoturismo, ideal para a prática de rapel, boia-cross e caminhadas, além de ser palco de festivais de música.

5. Parque Natural Municipal de Grumari, Rio de Janeiro
Dentro da própria capital, a região de Grumari oferece um refúgio de natureza selvagem. Longe da agitação da Zona Sul, o parque protege praias como Prainha, Grumari e a naturista Abricó. Por ser uma área de proteção ambiental, a paisagem é dominada pela vegetação nativa, sem grandes construções, o que garante um visual paradisíaco e um ambiente mais tranquilo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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