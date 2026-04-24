Entre 2.700 queijos de 18 países: melhor queijo de cabra do mundo é feito no Rio de Janeiro

O diferencial do produto começa na paisagem que o cerca: a região é marcada por extensas áreas com sapucaias, árvores de grande porte cujos ouriços servem como recipiente natural para o processo de maturação do queijo, etapa responsável por parte importante de sua identidade sensorial e por conferir características únicas de aroma, consistência e sabor que refletem diretamente a relação entre o alimento e o ambiente natural onde ele é produzido. Foto: Reprodução @caprildolago