Queda de balão em residência mobiliza bombeiros no Rio

Bombeiros do quartel de Jacarepaguá foram acionados às 8h12 deste sábado (6/12) após a queda de um balão sobre uma residência na Rua Potiguara, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Segundo a corporação, o artefato atingiu o imóvel, mas não provocou incêndio.

Segundo informações de moradores, após a queda, homens invadiram as casas, subiram nos telhados para colocar o balão no ar novamente. "Deixaram o telhado com fogo ainda", afirmou um morador.

De acordo com as primeiras informações, não há registro de feridos ou danos estruturais significativos na residência atingida. O local passou por avaliação dos bombeiros após o acionamento.

A prática de soltar balões é considerada crime ambiental e representa risco de incêndios e acidentes, especialmente em áreas residenciais.

Os bombeiros orientam que qualquer queda ou avistamento seja imediatamente comunicado às autoridades para evitar danos maiores.