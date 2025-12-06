Assine
overlay
Início Nacional
SUSTO NO RIO

Queda de balão em residência mobiliza bombeiros no Rio

Artefato caiu sobre uma casa em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste da cidade, mas não houve incêndio. Soltar balões é crime ambiental

Publicidade
Carregando...
TD
Tupi Digital
TD
Tupi Digital
Repórter
06/12/2025 16:02

compartilhe

SIGA
x
Vídeo: queda de balão em residência mobiliza bombeiros em Jacarepaguá
Queda de balão em residência mobiliza bombeiros em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste no Rio de Janeiro crédito: Tupi

Bombeiros do quartel de Jacarepaguá foram acionados às 8h12 deste sábado (6/12) após a queda de um balão sobre uma residência na Rua Potiguara, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Segundo a corporação, o artefato atingiu o imóvel, mas não provocou incêndio.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo informações de moradores, após a queda, homens invadiram as casas, subiram nos telhados para colocar o balão no ar novamente. "Deixaram o telhado com fogo ainda", afirmou um morador.

Leia Mais

De acordo com as primeiras informações, não há registro de feridos ou danos estruturais significativos na residência atingida. O local passou por avaliação dos bombeiros após o acionamento.

A prática de soltar balões é considerada crime ambiental e representa risco de incêndios e acidentes, especialmente em áreas residenciais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os bombeiros orientam que qualquer queda ou avistamento seja imediatamente comunicado às autoridades para evitar danos maiores.

Tópicos relacionados:

balao jacarepagua queda-de-balao rio rio-de-janeiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay