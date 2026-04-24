Como uma estudante de medicina usou o próprio sobrenome para fingir ser médica no Rio
Suspeita usou carimbo com nome e registro de outra profissional para trabalhar numa clínica em Campo Grande, Zona Oeste da capital fluminense
Uma estudante de medicina foi presa em flagrante nesta sexta-feira (24/4) acusada de exercício ilegal da profissão e falsidade ideológica em uma clínica de repouso para idosos em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Ela usava o registro de uma médica de nome semelhante ao seu para realizar atendimentos e assinar prescrições na unidade.
A investigação revelou que a suspeita, cursando medicina na Unigranrio, pesquisou no site do Conselho Regional de Medicina (Cremerj) por uma profissional que tivesse o mesmo prenome e primeiro sobrenome que o dela. De posse dos dados encontrados, mandou confeccionar um carimbo e se apresentou à clínica como médica formada.
O caso veio à tona quando a médica verdadeira soube que seu registro estava sendo usado indevidamente e foi até a 35ª DP (Campo Grande) para denunciar. O delegado Marcos Castro determinou diligência imediata ao local.
"A equipe prendeu em flagrante a autora, que estava exercendo ilegalmente a profissão e utilizando-se de um carimbo com o nome da médica verdadeira e seu registro. A autora se disse estudante de medicina no nono ano da faculdade e que estaria contratada pela clínica como médica", afirmou o delegado.
A suspeita tentou sustentar a mentira aos agentes, mas cedeu quando foi colocada frente a frente com a profissional na própria delegacia. "Ela inicialmente negou, mas quando chegou na delegacia e viu que a verdadeira médica estava no local, não teve mais o que dizer", disse Castro.
O delegado destacou o planejamento por trás da fraude: "Ela teve o cuidado de consultar uma médica com o nome quase homônimo ao seu, sendo apenas o último sobrenome diferente". A polícia agora investiga há quanto tempo a estudante atuava na clínica e se o estabelecimento tinha conhecimento da situação. A suspeita foi autuada e informou que só prestará depoimento em juízo.