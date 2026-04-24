Por que o preço do pedágio sobe todo ano? Entenda como o reajuste é feito

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O aumento anual das tarifas de pedágio, que costuma surpreender motoristas nas estradas brasileiras, não é uma decisão aleatória. Trata-se de uma regra prevista nos contratos de concessão assinados entre o poder público e as empresas que administram as rodovias, com o objetivo principal de corrigir os valores pela inflação do período.

Essa correção monetária é a base para o reajuste e está detalhada em cada contrato. A data para a aplicação do novo valor também é pré-definida, geralmente coincidindo com o aniversário da assinatura do contrato de concessão. Assim, o motorista consegue prever quando a tarifa pode subir.

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O cálculo segue uma fórmula paramétrica que considera a variação de índices de inflação. A escolha do índice depende do que foi negociado para cada concessão específica, mas dois são os mais comuns no setor.

Como o cálculo é feito?

A fórmula de reajuste geralmente leva em conta a variação de um índice de preços. Os mais utilizados são o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), mas alguns contratos também podem prever o uso do IPCA Especial (IPCA-E). Cada um reflete a economia de uma maneira diferente.

O IPCA, medido pelo IBGE, é o índice oficial de inflação do país e reflete o custo de vida para famílias com renda de um a 40 salários mínimos. Já o IGP-M, calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), é mais sensível às variações do dólar e aos preços no atacado, como matérias-primas e insumos da construção civil.

Dessa forma, a tarifa básica de pedágio é multiplicada pela variação do índice previsto no contrato, resultando no novo valor. Para se ter uma ideia, em 2026, os reajustes em diferentes concessões variaram entre 0,33% e 4,48%, dependendo do índice contratual aplicado.

O que mais influencia no preço?

Além da correção pela inflação, outros fatores podem impactar o valor final que o motorista paga na cabine. Esses elementos também estão previstos no contrato de concessão e buscam equilibrar a relação entre o serviço prestado e a remuneração da concessionária.

Investimentos e melhorias: Obras não previstas originalmente no contrato, como a construção de novas faixas, viadutos ou marginais, podem ser incluídas na conta. O custo desses investimentos é diluído nas tarifas ao longo dos anos.

Gatilhos contratuais: Alguns contratos preveem revisões extraordinárias da tarifa caso determinados gatilhos sejam acionados, como uma queda ou um aumento brusco no volume de tráfego na rodovia.

Regras de arredondamento: A tarifa final pode ser ajustada por arredondamento para facilitar o troco nas praças de pedágio. Essa regra, prevista em alguns contratos, pode gerar pequenas diferenças no valor final.

Todo o processo é fiscalizado por agências reguladoras, como a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), em nível federal, e agências estaduais. Cabe a elas analisar os cálculos apresentados pelas concessionárias e autorizar o reajuste, garantindo que as regras contratuais sejam cumpridas.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.