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PESO NO BOLSO DO MOTORISTA

Pedágio em rodovias do Norte de MG fica mais caro a partir desta quarta

Reajuste anual passa a valer hoje (1/4) nas rodovias BR-135, MG-231 e LMG-754. Confira valores

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Alice Pimenta*
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Alice Pimenta*
Repórter
01/04/2026 11:15

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Pedágio de rodovias do Norte de Minas terá reajuste a partir de 1º abril
Concessionária Ecovias Norte Minas afirma que reajuste é necessário para manutenção dos investimentos na região crédito: Divulgação/Ecovias Norte Minas

Os novos valores das tarifas nas praças de pedágio operadas pela concessionária Ecovias Norte Minas, responsável por trechos das rodovias BR-135, MG-231 e LMG-754, passaram a valer a partir das 0h desta quarta-feira (1/4),

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Os novos valores são:

  •  Motocicleta: R$ 5,30

  • Automóvel: R$ 10,60

  • Automóvel e caminhonete com semirreboque: R$ 15,90

  • Automóvel e caminhonete com reboque: R$ 21,20

  • Caminhão, caminhão-trator com semirreboque e ônibus (2 eixos): R$ 21,20

  • Caminhão, caminhão-trator com semirreboque e ônibus (3 eixos): R$ 31,80

  • Caminhão, caminhão-trator com semirreboque e ônibus (4 eixos): R$ 42,40

  • Caminhão, caminhão-trator com semirreboque e ônibus (5 eixos): R$ 53,00

  • Caminhão, caminhão-trator com semirreboque e ônibus (6 eixos): R$ 63,60

Segundo a concessionária, o reajuste anual garante a continuidade dos investimentos no Norte de Minas como obras de manutenção nas rodovias e melhorias na infraestrutura.

Entre as obras que já foram realizadas, a empresa destaca a conclusão do Anel Viário de Montes Claros em 2025, o perímetro urbano de Bocaiúva, além da conclusão das melhorias no Distrito JK (São José da Lagoa), em Curvelo, na Região Central, e a finalização dos 133 quilômetros de pistas duplicadas.

Além das obras nas rodovias, a concessionária oferece atendimento aos usuários, com equipes para situações de emergência. Entre janeiro de 2025 e fevereiro de 2026, foram realizados 1.637 atendimentos pré-hospitalares, 10.390 atendimentos mecânicos, 7.684 serviços de guincho e 93.785 ligações em 0800. Os serviços funcionam 24 horas por dia.

Também foram realizadas em 2025 a implantação de 2.373 placas de sinalização, a instalação de 84.588 metros de defensas metálicas e a colocação ou reposição de 96.933 tachas refletivas. Além disso, foram executados mais de 257 metros quadrados de pintura de sinalização horizontal.

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 A diretora-superintendente da Ecovias Norte Minas, Amanda Marçal, afirma que a concessionária segue "trabalhando para oferecer uma rodovia segura" aos motoristas que trafegam pela região.

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* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

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