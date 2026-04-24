Serviços públicos 100% digitais no Brasil: conheça

Os meios digitais do governo federal centralizaram dezenas de serviços na palma da mão, acessíveis por meio de aplicativos e da plataforma Gov.br. Essa mudança não apenas economiza tempo, mas também simplifica processos que antes exigiam deslocamento e muita paciência.

O avanço da digitalização torna a vida do cidadão mais prática, permitindo resolver pendências e acessar documentos importantes com apenas alguns cliques no celular. Conheça cinco serviços essenciais que já abandonaram o papel e funcionam de maneira totalmente on-line.

Declaração do Imposto de Renda

Um dos processos anuais mais burocráticos, a declaração do IRPF pode ser feita inteiramente on-line, por meio do programa da Receita Federal ou do aplicativo Meu Imposto de Renda. A versão pré-preenchida, que já importa dados de diversas fontes, agiliza o preenchimento e reduz as chances de erro.

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)

Atualmente, as novas anotações, como contratações e demissões, são registradas eletronicamente pelas empresas no sistema eSocial. O trabalhador pode consultar todo o seu histórico profissional pelo aplicativo, que tem a mesma validade jurídica do documento físico.

Documentos de Trânsito (CNH e CRLV)

Andar com a carteira de motorista e o documento do veículo na versão física não é mais obrigatório. Ambos estão disponíveis no aplicativo Carteira Digital de Trânsito’ (CDT). A CNH Digital e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo eletrônico (CRLV-e) têm o mesmo valor legal dos impressos e podem ser apresentados em qualquer fiscalização.

Título de Eleitor

O aplicativo e-Título reúne todas as informações do cadastro eleitoral do cidadão e serve como documento de identificação na hora de votar, caso a biometria já tenha sido coletada. Além disso, a ferramenta permite emitir certidões de quitação eleitoral e de crimes eleitorais, além de justificar a ausência nas votações sem sair de casa.

Meu INSS

A plataforma Meu INSS é o portal digital para todos os serviços da Previdência Social. Por meio do site ou aplicativo, o cidadão pode consultar seu extrato de contribuições (CNIS), simular a aposentadoria, solicitar benefícios como auxílio-doença e salário-maternidade, e agendar perícias, eliminando a necessidade de ir a uma agência física para a maioria dos procedimentos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata