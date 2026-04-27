Bocas de fumo são cadastradas no Google Maps como pontos de comércio no Rio
Pontos aparecem como "lojas" e "farmácias", com avaliações sobre drogas; Google afirma que conteúdos violam regras e foram removidos
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Registros de pontos associados ao tráfico de drogas apareceram como estabelecimentos comerciais no Google Maps, no Rio de Janeiro. As marcações foram identificadas principalmente nas zonas Norte e Oeste da capital fluminense. A plataforma afirma que já retirou os pontos do mapa.
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As marcações incluíam endereço, categoria e espaço para avaliações, recursos típicos de estabelecimentos regulares. O sistema do aplicativo permite que qualquer usuário sugira a criação ou edição de locais, o que pode abrir brechas para inserções indevidas.
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Um dos casos mais comentados é o de um ponto conhecido como “Boca da Praça”, localizado no bairro do Jacaré. O local fica a cerca de 400 metros da Cidade da Polícia, complexo que reúne diversas delegacias especializadas.
Na plataforma, o ponto foi cadastrado como “loja” e chegou a acumular avaliações de usuários. Nos comentários, internautas descreviam experiências de compra e fazem elogios à qualidade dos entorpecentes e à facilidade de acesso ao local. Em uma das avaliações, um usuário afirma ter ido buscar uma “especiaria” e classifica a experiência como “muito boa”. Outro descreve o ponto como uma “boa boca para os padrões cariocas”.
Outro registro identificado foi o da chamada “Boca da Lapa”, em Senador Camará, na Zona Oeste. Nesse caso, o local aparecia classificado como “farmácia”. Nas avaliações, usuários também fazem referências explícitas à venda de drogas, mencionando “produtos de alta qualidade” e funcionamento praticamente ininterrupto.
Em nota à imprensa, o Google informou que as listagens violam as políticas da plataforma e que os conteúdos foram removidos. A empresa também afirmou que incentiva usuários a denunciarem informações impróprias para manter a confiabilidade do serviço.
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Já a Polícia Civil do Rio de Janeiro declarou que atua de forma contínua no combate ao narcotráfico, com ações baseadas em inteligência e investigação. Segundo a corporação, o objetivo é identificar lideranças, desarticular estruturas criminosas e responsabilizar os envolvidos.