Bocas de fumo são cadastradas no Google Maps como pontos de comércio no Rio

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Registros de pontos associados ao tráfico de drogas apareceram como estabelecimentos comerciais no Google Maps, no Rio de Janeiro. As marcações foram identificadas principalmente nas zonas Norte e Oeste da capital fluminense. A plataforma afirma que já retirou os pontos do mapa.

As marcações incluíam endereço, categoria e espaço para avaliações, recursos típicos de estabelecimentos regulares. O sistema do aplicativo permite que qualquer usuário sugira a criação ou edição de locais, o que pode abrir brechas para inserções indevidas.

Um dos casos mais comentados é o de um ponto conhecido como “Boca da Praça”, localizado no bairro do Jacaré. O local fica a cerca de 400 metros da Cidade da Polícia, complexo que reúne diversas delegacias especializadas.

Na plataforma, o ponto foi cadastrado como “loja” e chegou a acumular avaliações de usuários. Nos comentários, internautas descreviam experiências de compra e fazem elogios à qualidade dos entorpecentes e à facilidade de acesso ao local. Em uma das avaliações, um usuário afirma ter ido buscar uma “especiaria” e classifica a experiência como “muito boa”. Outro descreve o ponto como uma “boa boca para os padrões cariocas”.

Outro registro identificado foi o da chamada “Boca da Lapa”, em Senador Camará, na Zona Oeste. Nesse caso, o local aparecia classificado como “farmácia”. Nas avaliações, usuários também fazem referências explícitas à venda de drogas, mencionando “produtos de alta qualidade” e funcionamento praticamente ininterrupto.

Em nota à imprensa, o Google informou que as listagens violam as políticas da plataforma e que os conteúdos foram removidos. A empresa também afirmou que incentiva usuários a denunciarem informações impróprias para manter a confiabilidade do serviço.

Ponto de venda de drogas aparecia no Google Maps como estabelecimento comercial Reprodução

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Já a Polícia Civil do Rio de Janeiro declarou que atua de forma contínua no combate ao narcotráfico, com ações baseadas em inteligência e investigação. Segundo a corporação, o objetivo é identificar lideranças, desarticular estruturas criminosas e responsabilizar os envolvidos.