Nada de ‘Bad blood’ nem ‘Swish swish’! Katy Perry e Taylor Swift, que já foram declaradamente inimigas, já fizeram as pazes faz tempo. E, segundo a web, as duas estariam “agarradinhas” no nordeste brasileiro. Isso porque viralizou que as duas cantoras seriam nomes de ruas na cidade de São Bento (PB), de apenas 34 mil habitantes.





Taylor Swift e Katy Perry foram homenageadas com ruas batizadas com seus nomes no interior da Paraíba. pic.twitter.com/wyvquUefDG — ACERVO (@AcervoCharts) July 4, 2024

Katy Perry ainda seria dona de outra rua, dessa vez em Guaranhuns (PE). A internet se divertiu com os nomes e foram até o Google Maps checar. No entanto, as ruas não aparecem na base de dados dos Correios. Além disso, as prefeituras negam a nomenclatura.





Isso porque é possível incluir e alterar informações de um lugar no Google Maps, o que pode ser o caso dos endereços mencionados. "Tomamos conhecimento há pouco que viralizou o nome dessas ruas como sendo dessas duas cantoras. Provavelmente, uma brincadeira engraçada de algum fã que fez essa alteração no mapa, mas ao menos, por enquanto, as ruas em questão ainda não têm nome", disse Jarques Lúcio, prefeito de São Bento, para o UOL.





De fato, o mapa mostra corretamente a existência das ruas, que ficam em um novo loteamento na cidade. No entanto, as vias ainda não foram nomeadas, mesmo já havendo moradores.





O mesmo aconteceu com a falsa rua Katy Perry pernambucana. “Trata-se de uma rua ainda sem moradores e infraestrutura. A Câmara Municipal é responsável em denominar os logradouros, e pelo que temos de informação, não existe essa homenagem”, explicou a prefeitura para o portal.





Vale lembrar que as Leis Orgânicas dos municípios não permitem a nomeação de pessoas vivas para logradouros, de acordo com o estabelecido pela Lei Federal Nº 6.454, de 24 de outubro de 1977. Além disso, a nomeação é feita por meio de um projeto de lei da Câmara Municipal.