O Google Maps foi uma ferramenta fundamental para solucionar o desaparecimento de Paulette Landriex, idosa de 83 anos. Ela, que sofria de Alzheimer, sumiu em novembro de 2020, na Bélgica. Por conta da doença, a mulher tinha crises de confusão mental, fugia de casa e era encontrada pelas ruas da vizinhança. Até que um dia ela desapareceu e não deixou vestígios.







Quando Paulette saiu de casa, seu marido estava lavando roupas, e não viu que ela deixou a residência. Na época, as autoridades locais fizeram uma operação de busca envolvendo cães farejadores, helicópteros de visão térmica e drones. Mas, sem sucesso, a família presumiu que ela havia caído nas proximidades do rio Meuse.







Dois anos depois, em 2022, a polícia já estava prestes a encerrar a investigação, quando um dos policiais decidiu procurar a casa de Paulette no Google Maps. Ao usar a função Google Street View, ele resolveu o caso. As imagens mostravam a aposentada, vestida com um suéter branco e calça preta, em seus últimos momentos de vida atravessando a rua em direção à casa de um vizinho.







Por uma coincidência, a equipe do Google Maps fazia fotos da localidade naquele dia. A imagem permitiu à polícia refazer os passos da mãe de quatro filhos. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o corpo da mulher a poucos metros de distância, no sopé de uma colina, logo abaixo do jardim do vizinho. As investigações revelaram que ela caiu de uma parte não fechada do jardim e morreu pouco depois.







O caso foi encerrado na época, mas voltou a pautar discussões na internet, após ser relatado em um vídeo no canal do YouTube "Chilling Scares". Os espectadores questionaram o trabalho das autoridades e até a passividade dos vizinhos. “A única coisa que me confunde é como, por quase DOIS ANOS, ninguém na casa vizinha percebeu que havia um cadáver em seu quintal”, escreveu um perfil.







“'A polícia conduziu uma extensa busca' tornou-se: 'Eles reabriram o caso e a encontraram a cerca de 2,5 metros de distância de sua casa.' Os policiais simplesmente apareceram, deram uma volta de 360º e disseram 'Não, não a vejo, ela provavelmente está em um rio, Tchau!' Eu sei que eles provavelmente não a teriam salvado, mas quão extensa seria a busca se a encontrassem na casa ao lado?", questionou outro.







Enquanto um terceiro acrescentou: “Dá até para ver o marido dela colocando a roupa para secar atrás da casa vermelha, enquanto Paulette sai na frente da casa, sabe?"