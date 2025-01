Mistério: web encontra pedidos de socorro escondidos no Google Maps

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

As redes sociais se juntaram para tentar resolver um mistério após encontrarem pedidos de socorros em imagens do Google Maps em um terreno baldio na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. Na vista aérea é possível ver palavras como “Help” (ajuda, em português), “Traffic” (tráfico, em português), FBI (agência de investigação americana) e “Terrorismo” escrita por objetos que parecerem ser pedaços de madeira ou ferro.

A descoberta viralizou nas redes sociais nesta semana, levantando diversas especulações, que vão desde pegadinhas a um esquema de tráfico humano que aconteceria na região. As imagens de satélite são acessadas após buscas nas coordenadas 34°03'18.0"N 118°13'30.0"W no Google Maps.

Além disso, nas imagens de pedestre, no mesmo local é possível ver um outdoor com pichações de palavras como “Help”, “Urgent” (Urgente, em português) e “ASAP” (sigla para 'assim que possível', em tradução livre).

Segundo o Google, as imagens foram captadas entre fevereiro e julho de 2023. LA é uma região em que diversos imigrantes latinos se instalam. Por isso, algumas mensagens estão em espanhol. Dando um giro pelo Street View, é possível ver cartazes e letreiros em espanhol na mesma região.







O local das mensagens, próximo ao Rio Los Angeles e à ponte Cesar Chavez, aparenta ser um ferro velho. Na região, há estacionamentos e uma loja de vidros automotivos.

Alguns internautas relatam que o local serve de abrigo para pessoas em situação de rua. Outros dizem ser moradores da região e que, mesmo as imagens sendo antigas, as mensagens ainda estão por lá.

Uma dessas pessoas, que atende por "LAguy" no X, conversou com uma mulher em situação de rua que mora perto do lote. Segundo ela, as palavras foram escritas por um homem chamado José, que esteve no local há anos. “[José] é quem escreve [ajuda] o tempo todo. Ele escreve em todos os lugares [...] já faz anos”, disse, afirmando que não sabia porque motivo o homem escreve as mensagens.

Outros que alegavam morar nas proximidades ofereceram explicações semelhantes. "Moro na área, é um cara sem-teto que não está lá. Faz isso há alguns anos. Pinta em estradas e calçadas, usa pedras e outros materiais e os coloca ao lado de rodovias para soletrar 'HELP'”, postou um usuário do X.

A explicação não acalmou os internautas. "Precisamos encontrar José e ter certeza de que não é tráfico de pessoas", pediu um perfil. “Cara, entreviste o José sobre o que ele pensa sobre tráfico humano. Eu não iria a lugar nenhum que estivesse fora da linha de visão da maioria das pessoas sem estar armado”, respondeu um internauta ao vídeo de LAguy com a mulher que vive na região.

As autoridades não se pronunciaram até o momento. Segundo a imprensa local, não há evidências que sugiram que tráfico de pessoas ou qualquer outra forma de atividade criminosa esteja ocorrendo naquela região.