Gemini no Google Maps: 5 coisas que você poderá fazer com a nova função

O Google Maps está prestes a mudar a forma como você explora o mundo ao seu redor. A gigante da tecnologia anunciou a integração do Gemini, seu modelo de inteligência artificial, diretamente no aplicativo de mapas. A novidade, chamada de “Ask Maps”, permite que os usuários façam buscas complexas por meio de uma simples conversa, tornando a descoberta de lugares muito mais intuitiva e personalizada.

Essa atualização transforma a barra de pesquisa em um assistente de viagem inteligente. Em vez de digitar palavras-chave como “restaurante italiano”, você poderá fazer perguntas detalhadas e receber sugestões que combinam diversas informações em tempo real, como avaliações de usuários, fotos e o contexto da sua localização.

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A funcionalidade promete simplificar o planejamento de passeios e a localização de locais específicos, entendendo a intenção por trás da sua pergunta. A ideia é que o aplicativo ofereça respostas que pareçam ter sido dadas por um amigo que conhece bem a cidade. A novidade começou a ser liberada em março de 2026 nos Estados Unidos e na Índia para dispositivos Android e iOS, com expansão gradual para desktop e outros países.

O que você poderá fazer com o Gemini no Google Maps

A nova ferramenta abre um leque de possibilidades para planejar rotas e descobrir lugares. Veja cinco exemplos práticos de como a busca por conversa vai facilitar o seu dia a dia.

1. Encontrar lugares com critérios específicos

Imagine que você está procurando um lugar para um almoço de domingo. Em vez de fazer várias buscas separadas, poderá perguntar diretamente: “Encontre um restaurante em Belo Horizonte com área externa, que seja bom para crianças e tenha opções vegetarianas”. O Maps analisará todos esses critérios de uma só vez para entregar a melhor sugestão.

2. Criar roteiros completos e personalizados

Planejar um passeio se tornará mais simples. Você poderá pedir ao aplicativo: “Crie um roteiro de 4 horas a pé pelo centro histórico de Salvador, começando no Pelourinho e incluindo uma parada para um acarajé”. O Gemini montará um itinerário lógico, com sugestões de locais e o tempo estimado para cada atividade.

3. Descobrir atividades com base em interesses

A busca conversacional também funcionará para encontrar hobbies e atividades. Será possível perguntar: “Quais são os melhores lugares para ver o pôr do sol no Rio de Janeiro que sejam acessíveis por transporte público?”. O aplicativo combinará informações de localização, vistas panorâmicas e rotas de ônibus ou metrô.

4. Obter sugestões com base no contexto

O Gemini entenderá situações em tempo real. Se começar a chover, você poderá perguntar: “Está chovendo. O que posso fazer por perto em um lugar fechado?”. O Maps buscará museus, galerias, cinemas ou cafés nas proximidades para salvar o seu dia.

5. Combinar compras e serviços em uma única busca

A ferramenta também ajudará a otimizar tarefas. Você poderá pedir, por exemplo: “Preciso de uma loja de artigos para festas que tenha estacionamento e fique perto de uma farmácia que feche tarde na Zona Sul de São Paulo”. O resultado mostrará opções que atendam a todas essas necessidades, economizando seu tempo de planejamento.

Além da busca conversacional, o Google também anunciou a "Navegação Imersiva" (Immersive Navigation), uma atualização visual em 3D que promete ser a maior mudança na navegação do Maps em mais de uma década, oferecendo uma pré-visualização fotorrealista do trajeto.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.