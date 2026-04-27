"Cheiro forte": PM encontra quilos de maconha e cocaína em uma casa
Flagrante ocorreu no sábado (25/4) quando homem tentou escapar de patrulhamento; imóvel era usado para fracionar entorpecentes e guardava munição de revólver
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Um homem de 29 anos foi preso por tráfico de drogas nesse sábado (25/4), em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce.
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Segundo a Polícia Militar, equipes faziam patrulhamento pela Rua Ouro Preto, no Bairro Parque Fraternidade, quando perceberam o suspeito mudando bruscamente de direção ao notar a presença policial. Durante a abordagem, ele jogou fora uma sacola plástica contendo sete porções de cocaína.
Ainda conforme a ocorrência, o homem admitiu que venderia a droga e indicou uma residência onde guardava mais materiais ilícitos. No imóvel, usado por ele como depósito, os militares apreenderam uma barra prensada de maconha de aproximadamente 1 kg, duas embalagens grandes da droga totalizando cerca de 2 kg, além de 22 tabletes menores de maconha e 13 porções de cocaína.
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Também foram encontrados três pacotes com comprimidos de drogas sintéticas, diversos tubos de loló, 39 cartuchos calibre .38, duas balanças de precisão e um celular.
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Segundo a PM, havia cheiro forte de maconha e embalagens abertas de entorpecentes no local, indicando movimentação recente de drogas. O suspeito afirmou que apenas armazenava os materiais para terceiros e disse já ter sido preso anteriormente por transporte de drogas.
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Ele foi encaminhado ao hospital para avaliação médica e, posteriormente, levado à Delegacia de Polícia Civil junto com todo o material apreendido.