Operação: líder do tráfico e suspeito de homicídio são presos com drogas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Dois homens, de 23 e 35 anos, foram presos em uma operação policial na noite de quinta-feira (23/4), em Morada Nova de Minas, no Centro-Oeste do estado. O mais novo é suspeito de participar de um homicídio. Já o mais velho é apontado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) como o principal líder do tráfico de drogas do município.

De acordo com a corporação, a ação foi voltada ao combate ao comércio de entorpecentes na cidade. Além das prisões, foram apreendidos um revólver calibre 38 e um revólver calibre 32, 26 munições calibre 38 e cinco munições calibre 32.

Também foram encontrados uma barra e um tablete de maconha, uma barra de crack, uma barra de cocaína, materiais utilizados para embalo de drogas, três celulares, duas câmeras e R$ 217 em espécie.

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Segundo a PM, as armas apreendidas foram utilizadas em uma tentativa de homicídio ocorrida na cidade em uma data anterior, não especificada. O crime foi confessado por um dos suspeitos. Eles foram detidos e encaminhados à delegacia de Polícia Civil junto do material apreendido.