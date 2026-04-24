Vítima de ataque em bar na Pampulha aparece em vídeo exibindo armas

Em vídeo cedido ao Estado de Minas, Abraão Isaque Pereira da Costa Santos, de 35 anos, aparece exibindo um monte de armas. O registro foi feito antes do ataque no bar do Dedinho, no Bairro Santa Amélia, na Pampulha, nessa terça-feira (21/4), que matou ele e o irmão, Moisés Elias Ferreira, de 38.

Em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (24/4), a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) afirmou que o crime pode ter sido motivado pelo controle do tráfico no Bairro Santa Mônica, na região de Venda Nova. Dois suspeitos foram presos.

A corporação confirmou que Abraão tinha envolvimento com os conflitos relacionados ao tráfico e era o alvo do ataque a tiros, que também deixou outras quatro pessoas feridas. A disputa era pelo controle do local em que a vítima frequentava.

Conforme as apurações, o vídeo mostrando armamentos pesados teria chegado aos rivais, que revidaram com o tiroteio no bar. Ainda segundo a PM, Abraão possuía histórico de tráfico de drogas, ameaça e porte ilegal de arma de fogo.

Como foi o crime

Abraão e Moisés foram mortos enquanto estavam no bar do Dedinho, na Avenida Guarapari, na Pampulha. Outras quatro pessoas ficaram feridas com lesões no pé, coxa, ombro e costas. Elas foram encaminhadas ao Hospital Risoleta Neves e ao Hospital Belo Horizonte.

Segundo a PM, ao chegarem no local, os militares encontraram as vítimas caídas ao chão. Um dos irmãos foi socorrido e enviado ao Hospital Risoleta Neves, mas morreu na unidade de saúde. O outro foi encontrado sem vida no bar. Abraão, que era o alvo do homicídio, teria postado nas redes sociais que estava no local pouco antes do crime.

Suspeitos presos

Um dos investigados pelo crime foi detido no estacionamento de um shopping no Bairro São João Batista, na região Norte da capital mineira. O rapaz estava com uma moto e portava drogas. Ele confessou que dirigia o veículo usado pelos atiradores para chegar e evadir o lugar.

Um segundo suspeito foi localizado no Bairro Vila Nova, na mesma região. A polícia aponta que ele pode ter sido o responsável pelos disparos. Com ele foram encontradas drogas e as armas usadas no crime.

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A PM suspeita que mais três pessoas participaram do homicídio e estão sendo procuradas.