Ataque a bar na Pampulha: ação pede a clientes para pagar conta em aberto
Perfis nas redes sociais se solidarizam com dono do Bar do Dedinho, onde ocorreu duplo homicídio, para que clientes paguem as contas em aberto
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Clientes que estavam no Bar do Dedinho, em Belo Horizonte, na hora do ataque que matou dois irmãos, na última terça-feira (21/4), são chamados para retornar ao estabelecimento para pagar as contas em aberto. A campanha nas redes sociais tem o objetivo de reduzir os prejuízos do bar. No dia do tiroteio, houve muita correria e, na tentativa de escapar dos tiros, muitas saíram sem pagar o que foi consumido.
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O bar, localizado na Avenida Guarapari, no Bairro Santa Amélia, na Região da Pampulha, é tradicional na cidade. Há 18 anos participa de um dos principais concursos gastronômicos da capital mineira: o Comida di Buteco. Antes funcionando em outro endereço, foi fechado em agosto de 2025 para reabrir as portas, em março deste ano, na Guarapari, um dos points de bares e restaurantes da capital.
Na última terça-feira, porém, o estabelecimento foi abalado com as mortes dos irmãos Abraão Isaque Ferreira, de 35 anos, e Moisés Elias Ferreira, de 38, mortos a tiros no espaço de lazer. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar (PM), o alvo da dupla de atiradores que invadiu o restaurante seria a vítima mais nova.
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Ao ver o irmão baleado, porém, o mais velho começou a lutar com um dos suspeitos e também foi atingido pelos tiros. Ele chegou a ser atendido no Hospital Risoleta Tolentino Neves, na Região Norte da cidade, mas acabou morrendo. Já Abraão veio a óbito no bar. Outras quatro pessoas ficaram feridas sem gravidade. Os suspeitos de envolvimento no duplo homicídio não foram presos até o momento.
O estabelecimento permaneceu fechado durante essa quarta-feira (22/4) mas volta a funcionar normalmente nesta quinta-feira (23/4).
Ação popular
O pedido para que os clientes compareçam ao bar para quitar as dívidas foi feito por perfis que conhecem o proprietário do Bar do Dedinho. Em um deles, o Bairro Santa Amélia, em colaboração com a Associação Bairro Santa Amélia BH, publicou que “o dono do bar já foi muito prejudicado com o ocorrido com tudo o que aconteceu”. “Se você saiu sem conseguir pagar a conta (o que é compreensível na situação), faz a sua parte agora”, complementou a postagem. A orientação é procurar o proprietário do estabelecimento pelo Instagram @bar.dodedinho.
A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-MG) também publicou nota lamentando o ocorrido. “Manifestamos a nossa solidariedade às famílias, amigos e a todos os envolvidos neste momento de dor”. A entidade destacou que “o empresário do setor já enfrenta inúmeros desafios diários para manter seu estabelecimento em funcionamento, sendo constantemente exigido a ter atenção não apenas ao ambiente interno, mas também às questões externas, especialmente relacionadas à segurança”.
A Abrasel também se colocou à disposição do empresário no que for necessário neste momento. O Estado de Minas procurou o responsável pelo Bar do Dedinho, mas ele não havia atendido as ligações até a publicação desta matéria. O texto será atualizado caso o proprietério se manifeste.
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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos