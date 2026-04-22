Assine
overlay
Início Gerais
BELO HORIZONTE

Duplo homicídio: vídeo mostra clientes em desespero em bar na Pampulha

Abraão Isaque Ferreira, de 35 anos, e Moisés Elias Ferreira, de 38, foram mortos na noite de terça-feira (21/4) em bar de Belo Horizonte. PC investiga motivação

Publicidade
Carregando...
Bruno Luis Barros
Wellington Barbosa
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
22/04/2026 22:21 - atualizado em 22/04/2026 22:58

compartilhe

SIGA
×
Imagens captadas por câmera de monitoramento registraram momento da chegada de dupla armada em bar na Pampulha, em BH
Imagens captadas por câmera de monitoramento registraram momento da chegada de dupla armada em bar na Pampulha, em BH crédito: Câmera de monitoramento/Reprodução

Imagens registradas por uma câmera de monitoramento mostram o momento em que clientes do Bar do Dedinho, na Avenida Guarapari, no Bairro Santa Amélia, Região da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), entram em desespero quando dois irmãos são executados a tiros no estabelecimento. Assista ao vídeo: 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Abraão Isaque Ferreira, de 35 anos, e Moisés Elias Ferreira, de 38, foram mortos na noite de terça-feira (21/4), feriado de Tiradentes. Outras quatro pessoas ficaram feridas, sendo atingidas no pé, coxa, ombro e costas. Dois homens responsáveis pelo ataque são procurados pela polícia. 

Leia Mais

A Polícia Militar registrou no boletim de ocorrência que os irmãos foram encontrados caídos no chão assim que os militares chegaram ao local. Um deles chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Risoleta Neves, onde a morte foi atestada. O outro morreu ainda no local. 

De acordo com a polícia, uma testemunha contou que estava na mesa com os irmãos quando ouviu diversos disparos. Ela disse que se abaixou e saiu de perto, alegando não ter visto quem atirou. Outras testemunhas relataram o mesmo.

A perícia da Polícia Civil recolheu 13 cápsulas de calibre 9 milímetros no local e não conseguiu determinar, a princípio, quantos disparos atingiram as vítimas.

Um dos irmãos era o alvo do ataque, diz PM

Imagens captadas por outra câmera de segurança mostram os dois responsáveis pelo duplo homicídio fugindo do local em um Ford Ka prata. 

Segundo a Polícia Militar, o alvo do ataque era Abraão Isaque Ferreira, que teria envolvimento com o tráfico de drogas na Região de Venda Nova. A corporação apurou que ele chegou ao local com uma mulher e publicou uma foto no Instagram indicando que estava no estabelecimento

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A motivação do crime ainda é apurada pelas autoridades. "A perícia oficial deslocou à cena do crime, onde coletou vestígios e informações para subsidiar a investigação e os corpos de dois homens, de 35 e 38 anos, serão submetidos à necropsia no IML. Até o momento, nenhum suspeito foi conduzido à delegacia e as diligências seguem em andamento. Outras informações poderão ser prestadas com o avanço dos trabalhos de polícia judiciária", informou a Polícia Civil em nota à imprensa na manhã desta quarta-feira. 

Tópicos relacionados:

bar homicidio pampulha

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay