Duplo homicídio: vídeo mostra clientes em desespero em bar na Pampulha

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Imagens registradas por uma câmera de monitoramento mostram o momento em que clientes do Bar do Dedinho, na Avenida Guarapari, no Bairro Santa Amélia, Região da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), entram em desespero quando dois irmãos são executados a tiros no estabelecimento. Assista ao vídeo:

Abraão Isaque Ferreira, de 35 anos, e Moisés Elias Ferreira, de 38, foram mortos na noite de terça-feira (21/4), feriado de Tiradentes. Outras quatro pessoas ficaram feridas, sendo atingidas no pé, coxa, ombro e costas. Dois homens responsáveis pelo ataque são procurados pela polícia.

A Polícia Militar registrou no boletim de ocorrência que os irmãos foram encontrados caídos no chão assim que os militares chegaram ao local. Um deles chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Risoleta Neves, onde a morte foi atestada. O outro morreu ainda no local.

De acordo com a polícia, uma testemunha contou que estava na mesa com os irmãos quando ouviu diversos disparos. Ela disse que se abaixou e saiu de perto, alegando não ter visto quem atirou. Outras testemunhas relataram o mesmo.

A perícia da Polícia Civil recolheu 13 cápsulas de calibre 9 milímetros no local e não conseguiu determinar, a princípio, quantos disparos atingiram as vítimas.

Um dos irmãos era o alvo do ataque, diz PM

Imagens captadas por outra câmera de segurança mostram os dois responsáveis pelo duplo homicídio fugindo do local em um Ford Ka prata.

Segundo a Polícia Militar, o alvo do ataque era Abraão Isaque Ferreira, que teria envolvimento com o tráfico de drogas na Região de Venda Nova. A corporação apurou que ele chegou ao local com uma mulher e publicou uma foto no Instagram indicando que estava no estabelecimento.

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A motivação do crime ainda é apurada pelas autoridades. "A perícia oficial deslocou à cena do crime, onde coletou vestígios e informações para subsidiar a investigação e os corpos de dois homens, de 35 e 38 anos, serão submetidos à necropsia no IML. Até o momento, nenhum suspeito foi conduzido à delegacia e as diligências seguem em andamento. Outras informações poderão ser prestadas com o avanço dos trabalhos de polícia judiciária", informou a Polícia Civil em nota à imprensa na manhã desta quarta-feira.