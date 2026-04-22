Irmãos mortos em BH: marcas de tiros e sangue em bar na Pampulha; confira

Formado em Comunicação Social pela Faculdade Newton Paiva, com habilitação em Jornalismo. Atuando como repórter multimídia, desde de 2010, no Jornal Estado de Minas.

A reportagem do Estado de Minas esteve, na manhã desta quarta-feira (22/4), no bar do Dedinho, na Avenida Guarapari, Bairro Santa Amélia, Região da Pampulha, em Belo Horizonte, local onde ocorreu o duplo homicídio na noite anterior.

Abraão Isaque Ferreira, de 35 anos, e Moisés Elias Ferreira, de 38, foram mortos a tiros durante o feriado de Tiradentes. Outras quatro pessoas também ficaram feridas no ataque. No local, ainda era possível ver marcas da violência. Furos provocados pelos disparos estavam visíveis no corrimão e nas paredes do estabelecimento. Além disso, havia uma poça de sangue no chão.

Segundo a Polícia Militar, ao chegarem no local, os militares encontraram as vítimas caídas ao chão. Um dos irmãos foi socorrido com vida ao Hospital Risoleta Neves, mas não resistiu. O outro foi encontrado já sem vida ainda no bar. Abraão, que era o alvo do homicídio, teria postado nas redes sociais que estava no local.

As outras vítimas feridas foram atingidas no pé, coxa, ombro e costas, sendo encaminhadas ao Hospital Risoleta Neves e ao Hospital Belo Horizonte. Uma testemunha contou que estava na mesa com os irmãos quando ouviu diversos disparos. Ela conta que se abaixou e saiu de perto, afirmando não ver quem atirou. Outras testemunhas relataram o mesmo.

A perícia da Polícia Civil recolheu 13 cápsulas de calibre 9 mm no local e não conseguiu precisar quantos disparos atingiram as vítimas.

Imagens de câmeras de segurança mostram dois suspeitos chegando a pé pela Rua Sinfonia e efetuando os disparos. Informações preliminares apontam que um dos irmãos teria envolvimento com o tráfico de drogas na Região de Venda Nova.

Os suspeitos seguem sendo procurados pela polícia. A Polícia Civil e a direção do bar foram procurados pela reportagem, que aguarda retorno.

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