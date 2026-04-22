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CRIME NO SANTA AMÉLIA

Irmãos mortos em BH: marcas de tiros e sangue em bar na Pampulha; confira

Um dia após os homicídios é possível ver as marcas do tiroteio no local. Uma das vítimas postou que estava no bar da Av. Guarapari; suspeitos seguem foragidos

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Edésio Ferreira
Wellington Barbosa
Edésio Ferreira
Repórter
Formado em Comunicação Social pela Faculdade Newton Paiva, com habilitação em Jornalismo. Atuando como repórter multimídia, desde de 2010, no Jornal Estado de Minas.
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
22/04/2026 10:36 - atualizado em 22/04/2026 10:39

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Dois irmãos, de 35 e 38 anos, foram mortos a tiros durante o feriado de Tiradentes em bar na Avenida Guarapari, na capital mineira
Dois irmãos, de 35 e 38 anos, foram mortos a tiros durante o feriado de Tiradentes no bar do Dedinho, um dos mais movimentados da Avenida Guarapari, no Santa Amélia crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

A reportagem do Estado de Minas esteve, na manhã desta quarta-feira (22/4), no bar do Dedinho, na Avenida Guarapari, Bairro Santa Amélia, Região da Pampulha, em Belo Horizonte, local onde ocorreu o duplo homicídio na noite anterior.

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Abraão Isaque Ferreira, de 35 anos, e Moisés Elias Ferreira, de 38, foram mortos a tiros durante o feriado de Tiradentes. Outras quatro pessoas também ficaram feridas no ataque. No local, ainda era possível ver marcas da violência. Furos provocados pelos disparos estavam visíveis no corrimão e nas paredes do estabelecimento. Além disso, havia uma poça de sangue no chão.

 

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Segundo a Polícia Militar, ao chegarem no local, os militares encontraram as vítimas caídas ao chão. Um dos irmãos foi socorrido com vida ao Hospital Risoleta Neves, mas não resistiu. O outro foi encontrado já sem vida ainda no bar. Abraão, que era o alvo do homicídio, teria postado nas redes sociais que estava no local. 

As outras vítimas feridas foram atingidas no pé, coxa, ombro e costas, sendo encaminhadas ao Hospital Risoleta Neves e ao Hospital Belo Horizonte. Uma testemunha contou que estava na mesa com os irmãos quando ouviu diversos disparos. Ela conta que se abaixou e saiu de perto, afirmando não ver quem atirou. Outras testemunhas relataram o mesmo.

A perícia da Polícia Civil recolheu 13 cápsulas de calibre 9 mm no local e não conseguiu precisar quantos disparos atingiram as vítimas.

Imagens de câmeras de segurança mostram dois suspeitos chegando a pé pela Rua Sinfonia e efetuando os disparos. Informações preliminares apontam que um dos irmãos teria envolvimento com o tráfico de drogas na Região de Venda Nova.

Os suspeitos seguem sendo procurados pela polícia. A Polícia Civil e a direção do bar foram procurados pela reportagem, que aguarda retorno.

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Dois irmãos, de 35 e 38 anos, foram mortos a tiros durante o feriado de Tiradentes em bar na Avenida Guarapari, na capital mineira
Furos provocados pelos disparos estavam visíveis no corrimão e nas paredes do estabelecimento Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

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