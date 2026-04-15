Detentos do semiaberto são executados na porta do trabalho, em Contagem

Dois detentos que cumprem pena em regime semiaberto na Penitenciária José Maria Alkimin, em Ribeirão das Neves (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte, foram assassinados a tiros quando entravam no trabalho no início da manhã desta quarta-feira (15/4).

Os principais suspeitos são três colegas que trabalham na mesma empresa, FCK Premoldados, em Contagem, também na Grande BH. Os homens, de 27, 37 e 40 anos, foram presos pela Polícia Militar (PMMG).

A polícia afirma que imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que dois homens atiram contra as vítimas, Dimas Marques da Silva, de 37 anos, e Túlio Barbosa Silva, de 34, na entrada da empresa.

Os suspeitos fugiram em um Renault Logan prata. O veículo possui registro de furto e, horas depois, foi encontrado incendiado na Rua Contendas, Bairro Chácaras Campestre, em Contagem.

Ainda segundo a PMMG, as imagens mostram que, após os atiradores saírem do local, um terceiro homem se ajoelhou próximo aos corpos, manipulando-os e retirando dois celulares e uma arma de fogo, que guardou na cintura.

Em seguida, entrou para o vestiário dos funcionários onde se encontrou com outra pessoa que teria guardado o revólver em um dos armários. Posteriormente, essa mesma pessoa escondeu a arma em uma área de mata.

Ao chegar no local, a Polícia Militar afirma ter averiguado os armários do vestiário e em um deles foram encontrados três aparelhos telefônicos, dois pertencentes às vítimas e outro de origem desconhecida. Também foi apreendida uma pistola .40, com a numeração raspada.

Os corpos foram examinados pela perícia e enviados para o Instituto Médico Legal (IML).

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice