Detentos do semiaberto são executados na porta do trabalho, em Contagem
Os detentos foram mortos a tiros na manhã desta quarta-feira (15/4) quando chegavam a empresa. Três colegas de trabalho foram presos como principais suspeitos
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Dois detentos que cumprem pena em regime semiaberto na Penitenciária José Maria Alkimin, em Ribeirão das Neves (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte, foram assassinados a tiros quando entravam no trabalho no início da manhã desta quarta-feira (15/4).
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Os principais suspeitos são três colegas que trabalham na mesma empresa, FCK Premoldados, em Contagem, também na Grande BH. Os homens, de 27, 37 e 40 anos, foram presos pela Polícia Militar (PMMG).
A polícia afirma que imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que dois homens atiram contra as vítimas, Dimas Marques da Silva, de 37 anos, e Túlio Barbosa Silva, de 34, na entrada da empresa.
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Os suspeitos fugiram em um Renault Logan prata. O veículo possui registro de furto e, horas depois, foi encontrado incendiado na Rua Contendas, Bairro Chácaras Campestre, em Contagem.
Ainda segundo a PMMG, as imagens mostram que, após os atiradores saírem do local, um terceiro homem se ajoelhou próximo aos corpos, manipulando-os e retirando dois celulares e uma arma de fogo, que guardou na cintura.
Em seguida, entrou para o vestiário dos funcionários onde se encontrou com outra pessoa que teria guardado o revólver em um dos armários. Posteriormente, essa mesma pessoa escondeu a arma em uma área de mata.
Ao chegar no local, a Polícia Militar afirma ter averiguado os armários do vestiário e em um deles foram encontrados três aparelhos telefônicos, dois pertencentes às vítimas e outro de origem desconhecida. Também foi apreendida uma pistola .40, com a numeração raspada.
Os corpos foram examinados pela perícia e enviados para o Instituto Médico Legal (IML).
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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice