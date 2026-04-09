Homem é executado com 10 tiros dentro de casa em BH
Imóvel foi arrombado e polícia encontrou drogas ao lado do corpo
compartilheSIGA
Um homem de 38 anos foi morto a tiros dentro de casa na noite dessa quarta-feira (8/4), no Bairro Lagoa, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte (MG).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo a Polícia Militar, familiares acionaram a guarnição ao encontrarem a vítima caída no chão, já sem vida, com diversas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo.
Leia Mais
Os militares constataram sinais de violência na residência à Rua Expedito Flaviano da Costa. A porta de entrada tem indícios de arrombamento, janelas estão com vidros quebrados e há marcas de tiros em um aparelho de televisão e no teto do imóvel.
Perto do corpo, foram encontradas munições deflagradas e 36 pinos de cocaína.
- Gerente do tráfico é executado com 15 tiros na porta de casa em BH
- Grande BH: homem é executado dentro de distribuidora em Ribeirão das Neves
A perícia apontou que a vítima foi atingida por cerca de dez disparos, principalmente na região do pescoço e tórax.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). O caso será investigado pela Polícia Civil.