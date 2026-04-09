Homem é executado com 10 tiros dentro de casa em BH

Um homem de 38 anos foi morto a tiros dentro de casa na noite dessa quarta-feira (8/4), no Bairro Lagoa, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte (MG).

Segundo a Polícia Militar, familiares acionaram a guarnição ao encontrarem a vítima caída no chão, já sem vida, com diversas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo.

Os militares constataram sinais de violência na residência à Rua Expedito Flaviano da Costa. A porta de entrada tem indícios de arrombamento, janelas estão com vidros quebrados e há marcas de tiros em um aparelho de televisão e no teto do imóvel.

Perto do corpo, foram encontradas munições deflagradas e 36 pinos de cocaína.

A perícia apontou que a vítima foi atingida por cerca de dez disparos, principalmente na região do pescoço e tórax.

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O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). O caso será investigado pela Polícia Civil.