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EXECUTADO

Homem é executado com 10 tiros dentro de casa em BH

Imóvel foi arrombado e polícia encontrou drogas ao lado do corpo

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
09/04/2026 08:07 - atualizado em 09/04/2026 08:11

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Os dois traficantes presos são integrantes do Comando Vermelho, segundo a PM
No local, as janelas estavam com vidros quebrados e havia marcas de tiros na televisão e no teto do imóvel crédito: PMMG

Um homem de 38 anos foi morto a tiros dentro de casa na noite dessa quarta-feira (8/4), no Bairro Lagoa, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte (MG).

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Segundo a Polícia Militar, familiares acionaram a guarnição ao encontrarem a vítima caída no chão, já sem vida, com diversas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo.

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Os militares constataram sinais de violência na residência à Rua Expedito Flaviano da Costa. A porta de entrada tem indícios de arrombamento, janelas estão com vidros quebrados e há marcas de tiros em um aparelho de televisão e no teto do imóvel.

Perto do corpo, foram encontradas munições deflagradas e 36 pinos de cocaína.

A perícia apontou que a vítima foi atingida por cerca de dez disparos, principalmente na região do pescoço e tórax.

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O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). O caso será investigado pela Polícia Civil.

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