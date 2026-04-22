BH: irmãos são mortos a tiros em bar na Pampulha durante feriado

Dois irmãos, de 35 e 38 anos, foram mortos a tiros na noite dessa terça-feira (21/4), feriado de Tiradentes, no bar do Dedinho, na Avenida Guarapari, no Bairro Santa Amélia, Região da Pampulha, em Belo Horizonte. Outras quatro pessoas ficaram feridas.

Segundo a Polícia Militar, ao chegarem no local, os militares encontraram as vítimas caídas ao chão, sendo elas Abraão Isaque Ferreira, de 35 anos, e Moisés Elias Ferreira, o de 38 anos. Um dos irmãos ainda foi socorrido com vida ao Hospital Risoleta Neves, mas não resistiu. O outro foi encontrado já sem vida ainda no bar.

As outras vítimas feridas foram atingidas no pé, coxa, ombro e costas, sendo encaminhadas ao Hospital Risoleta Neves e ao Hospital Belo Horizonte. Abraão, que era o alvo do homicídio, teria postados nas redes sociais que estava no local.

Uma testemunha contou que estava na mesa com os irmãos quando ouviu diversos disparos. Ela conta que se abaixou e saiu de perto, afirmando não ver quem atirou. Outras testemunhas relataram o mesmo.

A perícia da Polícia Civil recolheu 13 cápsulas de calibre 9 mm no local e não conseguiu precisar quantos disparos atingiram as vítimas.

Imagens de câmeras de segurança mostram dois suspeitos chegando a pé pela Rua Sinfonia e efetuando os disparos. Informações preliminares apontam que um dos irmãos teria envolvimento com o tráfico de drogas na Região de Venda Nova.

Os suspeitos seguem sendo procurados pela polícia. O bar foi procurado pela reportagem, que aguarda retorno. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou em nota que investiga as circunstâncias, motivação e a autoria do duplo homicídio registrado na noite dessa terça-feira (21/4) em um bar situado no bairro Santa Amélia, na capital.

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"A perícia oficial deslocou à cena do crime, onde coletou vestígios e informações para subsidiar a investigação e os corpos de dois homens, de 35 e 38 anos, serão submetidos à necropsia no IML. Até o momento, nenhum suspeito foi conduzido à delegacia e as diligências seguem em andamento. Outras informações poderão ser prestadas com o avanço dos trabalhos de polícia judiciária", informa.