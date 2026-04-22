Irmãos mortos em bar: vídeo mostra fuga de suspeitos na Av. Guarapari

Câmeras de segurança flagraram o momento em que os suspeitos do duplo homicídio na Avenida Guarapari, no Bairro Santa Amélia, Região da Pampulha, em Belo Horizonte, fogem depois do crime ocorrido na noite dessa terça-feira (21/4).

Nas imagens, é possível ver os criminosos encapuzados indo em direção ao bar do Dedinho. Depois dos disparos, eles retornam correndo e entram em um Ford Ka prata, utilizado na fuga.

Abraão Isaque Ferreira, de 35 anos, e Moisés Elias Ferreira, de 38, foram mortos a tiros durante o feriado de Tiradentes. Outras quatro pessoas também ficaram feridas no ataque. A reportagem do Estado de Minas foi até o local do crime nesta quarta-feira (22/4) e ainda era possível ver marcas da violência espalhadas pelo bar. Furos provocados pelos disparos estavam visíveis no corrimão e nas paredes do estabelecimento. Além disso, havia uma poça de sangue no chão.

Segundo a Polícia Militar, ao chegarem no local, os militares encontraram as vítimas caídas ao chão. Um dos irmãos ainda foi socorrido com vida ao Hospital Risoleta Neves, mas não resistiu. O outro foi encontrado já sem vida ainda no bar. Abraão, que era o alvo do homicídio, teria postado nas redes sociais que estava no local.

As outras vítimas feridas foram atingidas no pé, coxa, ombro e costas, sendo encaminhadas ao Hospital Risoleta Neves e ao Hospital Belo Horizonte. Uma testemunha contou que estava na mesa com os irmãos quando ouviu diversos disparos. Ela conta que se abaixou e saiu de perto, afirmando não ver quem atirou. Outras testemunhas relataram o mesmo.

A perícia da Polícia Civil recolheu 13 cápsulas de calibre 9mm no local e não conseguiu precisar quantos disparos atingiram as vítimas.

Imagens de câmeras de segurança mostram dois suspeitos chegando a pé pela Rua Sinfonia e efetuando os disparos. Informações preliminares apontam que um dos irmãos teria envolvimento com o tráfico de drogas na Região de Venda Nova.

Os suspeitos seguem sendo procurados pela polícia. O bar foi procurado pela reportagem, que aguarda retorno. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou em nota que investiga as circunstâncias, motivação e a autoria do duplo homicídio.

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"A perícia oficial deslocou à cena do crime, onde coletou vestígios e informações para subsidiar a investigação e os corpos de dois homens, de 35 e 38 anos, serão submetidos à necropsia no IML. Até o momento, nenhum suspeito foi conduzido à delegacia e as diligências seguem em andamento. Outras informações poderão ser prestadas com o avanço dos trabalhos de polícia judiciária", diz o texto.