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EXECUÇÃO BRUTAL NO CARNAVAL

MP denuncia envolvidos em morte de jovem; crime gerou revolta em Ibertioga

Homicídio aconteceu após a vítima se relacionar com ex-companheira de um dos denunciados. Os três envolvidos poderão responder por homicídio qualificado

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Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
22/04/2026 21:12

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Rafael Nascimento Fagundes, de 19 anos, morreu na madrugada de 15 de fevereiro em Ibertioga
Rafael Nascimento Fagundes, de 19 anos, morreu na madrugada de 15 de fevereiro em Ibertioga crédito: Redes sociais/Reprodução

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) informou nesta quarta-feira (22/4) que denunciou à Justiça três homens pelo envolvimento na morte de Rafael Nascimento Fagundes, de 19 anos, em Ibertioga (MG), no Campo das Vertentes, durante o carnaval na cidade.

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O jovem foi assassinado a pauladas e com um golpe de faca na madrugada de 15 de fevereiro deste ano. A prisão preventiva do trio, decretada pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Barbacena, aconteceu no último sábado (18/4). Os três denunciados poderão responder por homicídio qualificado.

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“Conforme apurado no inquérito policial, os denunciados chegaram ao local dos fatos de carro, desembarcaram simultaneamente e iniciaram uma ofensiva previamente planejada contra a vítima, que se encontrava distraída em via pública. O ataque teve início quando um deles desferiu um golpe de faca no abdômen da vítima, que tentou fugir em direção à praça central da cidade”, narrou o MPMG.

A 4ª Promotoria de Justiça de Barbacena, responsável pela denúncia, explicou ainda que um dos denunciados alcançou a vítima e passou a agredi-la com um pedaço de madeira. No documento elaborado pela promotoria consta também que a perseguição terminou nas proximidades do palco de eventos, “onde ocorria uma festividade carnavalesca com grande concentração de pessoas e presença de forças policiais”.

Rafael foi socorrido em estado grave e morreu pouco depois em decorrência de uma hemorragia interna, conforme laudo pericial. O homicídio gerou comoção na cidade, e uma cavalgada foi realizada pelas ruas do município com pedidos de Justiça. 

No dia do crime, conforme registrado pela Polícia Militar no boletim de ocorrência, dois homens, de 20 e 25 anos, foram inicialmente identificados. As investigações, no entanto, apontaram um terceiro envolvido.

Ao divulgar nesta quarta-feira o oferecimento da denúncia, a assessoria do Ministério Público mineiro disse, sem dar detalhes, que o homicídio foi praticado por motivo torpe, "consistente em vingança relacionada a desavenças afetivas anteriores e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão do ataque repentino e da superioridade numérica dos autores".

Vítima vinha sendo perseguida, segundo a família

Segundo apurou a reportagem da TV Alterosa, a família da vítima alegou que o homicídio aconteceu porque Rafael teve um relacionamento com a ex-companheira de um dos investigados. Ainda de acordo com os familiares, o jovem vinha sendo perseguido e já teria sido agredido por dois dos três denunciados em uma rua movimentada da cidade. 

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O Ministério Público requereu a condenação solidária dos denunciados ao pagamento de indenização por danos morais aos familiares da vítima, sugerindo o valor mínimo de R$ 300 mil. 

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