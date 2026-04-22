Quer conhecer BH? Passeios turísticos gratuitos retornam no sábado (25/4)

Belo Horizonte retoma, a partir deste sábado (25/4), os tradicionais passeios turísticos gratuitos que convidam moradores e visitantes a descobrirem a cidade. A nova temporada da iniciativa, promovida pela Empresa de Turismo da capital (Belotur), seguirá até janeiro de 2027 com uma programação que combina roteiros de ônibus e caminhadas guiadas por diferentes pontos da cidade.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a abertura será marcada por um "city tour" especial pelo Conjunto Arquitetônico da Pampulha, um dos principais cartões-postais da cidade, reconhecido mundialmente por seu valor urbanístico e cultural. O percurso propõe um olhar mais atento sobre espaços que integram arquitetura, arte e história.

Entre os destaques do roteiro estão a Igreja São Francisco de Assis, a Casa Kubitschek e a Casa do Baile, locais que ajudam a contar a trajetória de inovação da capital mineira e sua vocação para o encontro cultural.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet a partir das 12h desta quinta-feira (23/4). A organização pede que, em caso de desistência, os participantes façam o cancelamento antecipado para liberar vagas.

Nova temporada

Com duração média de quatro horas, o city tour será realizado em micro-ônibus, com acompanhamento de guia credenciado pelo Ministério do Turismo. A saída está marcada para as 8h30, na Praça Afonso Arinos, na Região Central da capital, com retorno previsto para o mesmo local às 12h30.

A programação de 2026 contará com 15 roteiros diferentes, sendo oito "walking tours", realizados a pé, e sete "city tours" em micro-ônibus. Os percursos vão explorar diversos atrativos da cidade e serão divulgados gradualmente no Portal Belo Horizonte.

Ainda segundo a PBH, desde o início do projeto, em 2016, cerca de 1.720 pessoas participaram das atividades. Ao todo, já foram realizados 66 passeios, com predominância de moradores da capital, que representam 92,9% do público.

Serviço

Data: 25 de abril de 2026

Horário: das 8h30 às 12h30

Roteiro pela Pampulha

8h30: Encontro na Praça Afonso Arinos

8h35: Saída para a Pampulha

9h05: Visita à Igreja da Pampulha

9h40: Deslocamento para a Casa Kubitschek

10h15: Visita à Casa Kubitschek

11h: Saída para a Casa do Baile

11h20: Visita à Casa do Baile

12h: Retorno ao ponto de partida

12h30: Encerramento





As inscrições devem ser feitas on-line, enquanto houver vagas disponíveis.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck