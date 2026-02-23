Passeio de barco na Pampulha: consiga vaga mesmo com ingressos esgotados

Ingressos liberados às 12h e esgotados antes das 12h10. Foi assim que a jornalista e influenciadora Luísa Dalcin descreveu a tentativa de garantir vagas no passeio de catamarã, na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. As várias tentativas frustradas fizeram com que ela e o marido, o também jornalista Rafael Leick testassem uma alternativa pouco conhecida: uma lista de espera presencial. A estratégia deu certo.

Segundo Luísa, a informação foi obtida no Centro de Atendimento ao Turista (CAT) que fica ao lado da Casa do Baile, na orla da lagoa. Lá, descobriram que existe uma lista de espera aberta presencialmente antes de todos os passeios. “Muita gente pega os ingressos e não consegue ir”, explicou a influenciadora. Por isso, algumas vagas acabam sobrando.

A equipe contou que a lista é aberta uma hora antes da partida do barco. No ponto de saída é preciso informar o nome e o número de um documento de identificação. Caso sobrem lugares, a equipe chama as pessoas da lista por ordem de chegada. A recomendação de Luísa é estar no local 15 minutos antes da saída para não perder a vaga.

O casal tentou entrar pela lista de espera duas vezes. “Pro barco das 10h, chegamos 9:20h e já havia dez pessoas na lista; sobraram apenas sete vagas no barco, então não conseguimos entrar”, contou a jornalista. Na segunda tentativa, chegaram às 9h. “Novamente sobraram sete, mas conseguimos entrar”, completou.

Apesar de ser um longo tempo de espera até o embarque, enquanto aguardam, os visitantes podem aproveitar o entorno da Lagoa da Pampulha. “Dá para esperar curtindo a vista, dar uma volta, tomar um café”, diz.

Experiência a bordo

O passeio no “Capivarã” tem duração de 30 a 40 minutos e percorre a Lagoa da Pampulha, passando por ícones do conjunto arquitetônico projetado por Oscar Niemeyer, como a Igreja São Francisco de Assis, a Casa do Baile e o Iate Tênis Clube.

“Tem segurança, colete, banheiro, água. É muito bonito ver a Pampulha de outro ângulo, passando por monumentos que contam a história de BH”, destaca Luísa. Para quem quer fotos mais bonitas, ela recomenda os dias de sol e os horários das 10h e 15h. A distribuição oficial dos ingressos é feita semanalmente, às terças-feiras, ao meio-dia, pela plataforma Sympla, com retirada de até quatro bilhetes por CPF.

Segundo a prefeitura, entre 27 de dezembro do último ano – quando foi inaugurado – e o dia 10 de fevereiro, foram realizadas 73 viagens com a participação de 1.913 pessoas. Uma pesquisa realizada pelo Observatório do Turismo de Belo Horizonte registrou uma média de satisfação de 9,8, de 10 dos visitantes. A probabilidade de recomendação para amigos e familiares também ficou em 9,8, enquanto os quesitos conforto e bem-estar, e o serviço prestado pelos guias de turismo tiveram a pontuação de 9,7.

Quem é o casal?

Luísa Dalcin e Rafael Leick, ambos com 40 anos de idade, produzem conteúdo sobre viagem, cultura e gastronomia há mais de uma década. Rafael é criador do 360 Meridianos, um dos primeiros blogs de viagem do país. Em Belo Horizonte, o casal mantém o perfil Onde Comer e Beber, onde foi publicado o vídeo divulgando a dica.

Rafael também é responsável pelo projeto BH a Pé, que promove caminhadas temáticas sobre cultura e história da capital, com nove roteiros diferentes e relatos de “causos” da cidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima