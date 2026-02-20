Guia de croquetas e croquetes de Belo Horizonte
Petiscos crocantes por fora e cremosos por dentro dominam cardápios espalhados pela capital mineira
Perfeitos para compartilhar e feitos de variadas formas, os croquetes (de origem francesa) e as croquetas (de origem espanhola) são petiscos fritos com interior cremoso que aparecem com frequência em cardápios de bares e restaurantes belo-horizontinos.
São diversos os recheios, os molhos que os acompanham e as propostas das casas que os servem. Em meio a tanta variedade, selecionamos ótimas versões da capital mineira. Ficou curioso? Vem com a gente!
Bar do Dudi
No Bairro Anchieta, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, está o simpático Bar do Dudi. Uma das coisas que mais chamam a atenção é a cozinha do bar, equipada com basicamente uma boca de fogão. O diferencial é a resposta de sair tantos petiscos incríveis de lá é o cozinheiro de mão cheia no comando. O Dudi, que dá nome ao estabelecimento, prepara, nesse fogão quase que improvisado, um dos melhores croquetes da cidade.
Com casquinha extremamente fininha e crocante e recheio cremoso e muito bem temperado, ele vem em porções de dez unidades, que custam R$ 34 (valor de julho de 2025). A iguaria é preparada com carne de boi. Você pode pedir a mostarda tradicional ou escura para combinar com os bolinhos.
Serviço
Rua Francisco Deslandes, 1041, Anchieta
De quarta a sexta, das 16h às 23h
Sábado, das 11h às 18h
Cozinha Santo Antônio
Sequinhos por fora e crocantes por dentro, os croquetes de carne da Cozinha Santo Antônio, que fica no bairro de mesmo nome, na Região Centro-Sul de BH, chegam em porções de seis unidades. Para acompanhar, mostarda tradicional. O prato com seis unidades custa R$ 50.
Vale destacar que o petisco frito também aparece por cima do arroz de pato, um clássico da casa.
Serviço
Rua São Domingos do Prata, 453, Santo Antônio
(31) 98218-6427
Terça a quarta, das 12h às 15h
Quinta, das 12h às 15h e das 19h às 23h
Sexta, das 12h às 16h30 e das 19h às 23h
Sábado e domingo, das 12h30 às 17h30
Parallel
O restaurante de gastronomia espanhola, Parallel, no Lourdes, Região Centro-Sul de BH, serve duas versões de croquetas: de presunto ibérico com uma fina fatia de melão impregnada no jerez (R$ 32, a dupla); e de frango, parmesão e molho caesar envolta em uma folha de alface, inspirada na clássica salada caesar (R$ 32, a dupla).
Serviço
Rua Santa Catarina, 1155, Lourdes
De terça a sexta, das 18h às 23h
Sábado, das 12h30 às 23h
Domingo, das 12h30 às 16h
Gata Gorda
Seguindo na linha dos espanhóis, o restaurante Gata Gorda, na Região da Savassi, também aposta no petisco. Lá, a croqueta é de pato, bem carnuda como diz o cardápio e, para combinar com o nome “Pato Donuts”, vem em forma de donuts, as rosquinhas fritas americanas (tradicionalmente doces).
Por cima, aioli de páprica e pedacinhos de laranja cristalizada dão o toque final à entrada, que fica na seção etapas do menu. A dupla é vendida a R$ 55.
Serviço
Rua Levindo Lopes, 96, Funcionários
De terça a quinta, das 12h às 16h e das 18h à 0h
Sexta e sábado, das 12h à 0h
Domingo, das 12h às 17h
Bar Padrin
Com foco em petiscos para compartilhar, o Bar Padrin, no Bairro Carmo, Região Centro-Sul da capital mineira, também serve croquetas. Lá, elas são feitas com copa lombo e cobertas com maionese e uma fatia de jamón espanhol. A porção com quatro unidades custa R$ 44.
Serviço
Rua Campanha, 11, Carmo
De quarta a sexta, das 18h à 0h
Sábado, das 16h à 0h
Odoyá
No Odoyá, casa com pegada litorânea localizada na Região da Savassi, o croquete surpreende por ser recheado de bobó de camarão. A porção de cinco unidades é vendida a R$ 49.
Serviço
Rua Pernambuco, 797, Savassi
(31) 98493-7436
De terça a quarta, das 11h30 às 15h30
Quinta e sexta, das 11h30 às 15h30 e das 18h às 23h
Sábado e domingo, das 12h às 17h
Casa Gabo
A Casa Gabo, também na Região da Savassi, busca unir referências da América Latinas às de Minas Gerais. O cardápio que servem lá, por exemplo, é bastante mineiro.
Feito com carne de panela com crosta bem fininha, ele acompanha aioli de pimenta cambuci assada. A porção com cinco croquetes custa R$ 52.
Serviço
Avenida Cristóvão Colombo, 336, Funcionários
(31) 98327-8890
Terça e quarta, das 18h às 23h30
Quinta e sexta, das 18h à 0h
Sábado, das 12h à 0h
Ô Chefe
Com três unidades em BH: no Lourdes e São Bento, Região Centro-Sul; e no Caiçara, na Região Noroeste da capital, o restaurante Ô Chefe serve croquetes de costela. Eles acompanham geleia de abacaxi com pimenta. O valor da porção com seis unidades é R$ 45.
Serviço
(Unidade Caiçara)
Rua Alabandina, 90, Loja 07, Caiçara
(31) 97215-8998
Segunda, das 11h30 às 15h
De terça a quinta, das 11h30 às 15h e das 18h à 0h
Sexta, das 11h30 às 15h e das 17h à 0h
Sábado, das 12h à 0h
Domingo, das 12h às 17h
Bar Pirex
No Pirex, bar localizado na Praça Raul Soares, no Centro de BH, os “croquetes do Nyltão” são servidos em porção com oito unidades (R$ 37,30). São feitos com carne bovina e acompanham molho especial da casa.
Serviço
Avenida Amazonas, 1049, loja 54, Centro
Terça, das 11h30 às 15h
De quarta a sexta, das 11h30 às 15h e das 18h à 0h
Sábado, das 12h à 0h
Domingo, das 12h às 18h
Casa Azeite
Localizada no Floresta, Região Leste de Belo Horizonte, a Casa Azeite possui duas versões de croquete: uma vegetariana e outra com carne bovina. A versão sem carne é feita com milho defumado, queijo Cuesta Azul (com mofo azul e leve toque adocicado), maionese de alho e picles de pimentas (R$ 38).
A outra opção leva cupim, aioli de pimentas fermentadas, picles de maxixe e broto de beterraba (R$ 49).
Serviço
Rua José Pedro Drumond, 56, Floresta
(31) 99248-5993
De terça a sexta, das 18h30 às 23h
Sábado, das 16h30 às 23h
Moema
No Moema, bar badalado na Região da Savassi, os croquetes são de costela (R$ 58) e são servidos com aioli. A porção vem com seis bolinhos e custa R$ 58. O restaurante ainda serve croquetas de jamón finalizadas com queijo ralado e fatias do presunto curado. Essas bolinhas vêm em porções com quatro (R$ 42).
Serviço
Rua Sergipe, 1370, Funcionários
(31) 3568-3555
Todos os dias, das 11h20 à 0h
TOM
No Tom, restaurante que fica na Praça Raul Soares, no Centro, os croquetes são bastante criativos. Feitos com costelinha desfiada e envoltos em torresmo pururuca picado grosseiramente, eles são finalizados com aioli de anchovas e alho assado. Três unidades desse bolinho crocante por fora e molhadinho por dentro são vendidas por R$ 52.
Serviço
Avenida Amazonas, 1049, loja 70, Centro
Quarta e quinta, das 18h à 0h
Sexta e sábado, das 12h à 0h
Domingo, das 12h às 17h
Hofbrauhaus
Muito associamos o croquete à culinária alemã e, uma das casas mais conhecidas por servir essa cozinha em BH de fato trabalha com esse petisco. A Hofbrauhaus, localizada no Lourdes, Região Centro-Sul de BH, serve uma porção com cinco croquetes de costela (R$ 49).
Serviço
Avenida do Contorno, 7613, Lourdes
(31) 3327-7613
De terça a quinta, das 18h à 0h
Sexta e sábado, das 12h à 0h
Domingo, das 12h às 19h
