PERFEITO PARA COMPARTILHAR

Guia de croquetas e croquetes de Belo Horizonte

Petiscos crocantes por fora e cremosos por dentro dominam cardápios espalhados pela capital mineira

Joana El Khouri*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.
20/02/2026 18:41

Casa Gabo aposta no sabor da pimenta cambuci para acompanhar o croquete
Casa Gabo aposta no sabor da pimenta cambuci para acompanhar o croquete crédito: Renata da Matta/ Divulgação

Perfeitos para compartilhar e feitos de variadas formas, os croquetes (de origem francesa) e as croquetas (de origem espanhola) são petiscos fritos com interior cremoso que aparecem com frequência em cardápios de bares e restaurantes belo-horizontinos.

São diversos os recheios, os molhos que os acompanham e as propostas das casas que os servem. Em meio a tanta variedade, selecionamos ótimas versões da capital mineira. Ficou curioso? Vem com a gente!

Bar do Dudi

Croquetes do Bar do Dudi possuem crosta fininha
Croquetes do Bar do Dudi possuem crosta fininha Joana El Khouri/EM/D. A Press

No Bairro Anchieta, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, está o simpático Bar do Dudi. Uma das coisas que mais chamam a atenção é a cozinha do bar, equipada com basicamente uma boca de fogão. O diferencial é a resposta de sair tantos petiscos incríveis de lá é o cozinheiro de mão cheia no comando. O Dudi, que dá nome ao estabelecimento, prepara, nesse fogão quase que improvisado, um dos melhores croquetes da cidade.

Com casquinha extremamente fininha e crocante e recheio cremoso e muito bem temperado, ele vem em porções de dez unidades, que custam R$ 34 (valor de julho de 2025). A iguaria é preparada com carne de boi. Você pode pedir a mostarda tradicional ou escura para combinar com os bolinhos.

Serviço

Rua Francisco Deslandes, 1041, Anchieta
De quarta a sexta, das 16h às 23h
Sábado, das 11h às 18h

Cozinha Santo Antônio

A porção de croquetes da Cozinha Santo Antônio vem com seis unidades
A porção de croquetes da Cozinha Santo Antônio vem com seis unidades Marcelo Lourenço/ Divulgação

Sequinhos por fora e crocantes por dentro, os croquetes de carne da Cozinha Santo Antônio, que fica no bairro de mesmo nome, na Região Centro-Sul de BH, chegam em porções de seis unidades. Para acompanhar, mostarda tradicional. O prato com seis unidades custa R$ 50. 

Vale destacar que o petisco frito também aparece por cima do arroz de pato, um clássico da casa.

Serviço

Rua São Domingos do Prata, 453, Santo Antônio
(31) 98218-6427
Terça a quarta, das 12h às 15h
Quinta, das 12h às 15h e das 19h às 23h
Sexta, das 12h às 16h30 e das 19h às 23h
Sábado e domingo, das 12h30 às 17h30

Parallel

Croqueta do Parallel se inspira na clássica salada caeser
Croqueta do Parallel se inspira na clássica salada caeser Reprodução Instagram

O restaurante de gastronomia espanhola, Parallel, no Lourdes, Região Centro-Sul de BH, serve duas versões de croquetas: de presunto ibérico com uma fina fatia de melão impregnada no jerez (R$ 32, a dupla); e de frango, parmesão e molho caesar envolta em uma folha de alface, inspirada na clássica salada caesar (R$ 32, a dupla).

Serviço

Rua Santa Catarina, 1155, Lourdes
De terça a sexta, das 18h às 23h
Sábado, das 12h30 às 23h
Domingo, das 12h30 às 16h

Gata Gorda

No Gata Gorda, os croquetes são de pato
No Gata Gorda, os croquetes são de pato Reprodução Instagram

Seguindo na linha dos espanhóis, o restaurante Gata Gorda, na Região da Savassi, também aposta no petisco. Lá, a croqueta é de pato, bem carnuda como diz o cardápio e, para combinar com o nome “Pato Donuts”, vem em forma de donuts, as rosquinhas fritas americanas (tradicionalmente doces).

Por cima, aioli de páprica e pedacinhos de laranja cristalizada dão o toque final à entrada, que fica na seção etapas do menu. A dupla é vendida a R$ 55.

Serviço

Rua Levindo Lopes, 96, Funcionários
De terça a quinta, das 12h às 16h e das 18h à 0h
Sexta e sábado, das 12h à 0h
Domingo, das 12h às 17h

Bar Padrin

No Bar Padrin, os croquetes são cobertos com uma fatia de jamón espanhol
No Bar Padrin, os croquetes são cobertos com uma fatia de jamón espanhol Daniel Tassi/Divulgação

Com foco em petiscos para compartilhar, o Bar Padrin, no Bairro Carmo, Região Centro-Sul da capital mineira, também serve croquetas. Lá, elas são feitas com copa lombo e cobertas com maionese e uma fatia de jamón espanhol. A porção com quatro unidades custa R$ 44.

Serviço

Rua Campanha, 11, Carmo
De quarta a sexta, das 18h à 0h
Sábado, das 16h à 0h

Odoyá

Bobó de camarão recheia os croquetes do Odoyá
Bobó de camarão recheia os croquetes do Odoyá Victor Schwaner/Divulgação

No Odoyá, casa com pegada litorânea localizada na Região da Savassi, o croquete surpreende por ser recheado de bobó de camarão. A porção de cinco unidades é vendida a R$ 49.

Serviço

Rua Pernambuco, 797, Savassi
(31) 98493-7436
De terça a quarta, das 11h30 às 15h30
Quinta e sexta, das 11h30 às 15h30 e das 18h às 23h
Sábado e domingo, das 12h às 17h

Casa Gabo

A Casa Gabo, também na Região da Savassi, busca unir referências da América Latinas às de Minas Gerais. O cardápio que servem lá, por exemplo, é bastante mineiro.

Feito com carne de panela com crosta bem fininha, ele acompanha aioli de pimenta cambuci assada. A porção com cinco croquetes custa R$ 52.

Serviço

Avenida Cristóvão Colombo, 336, Funcionários
(31) 98327-8890
Terça e quarta, das 18h às 23h30
Quinta e sexta, das 18h à 0h
Sábado, das 12h à 0h

Ô Chefe

Croquete do Ô Chefe leva geleia de pimenta com abacaxi
Croquete do Ô Chefe leva geleia de pimenta com abacaxi Lorena Alves/Divulgação

Com três unidades em BH: no Lourdes e São Bento, Região Centro-Sul; e no Caiçara, na Região Noroeste da capital, o restaurante Ô Chefe serve croquetes de costela. Eles acompanham geleia de abacaxi com pimenta. O valor da porção com seis unidades é R$ 45.

Serviço

(Unidade Caiçara)
Rua Alabandina, 90, Loja 07, Caiçara
(31) 97215-8998
Segunda, das 11h30 às 15h
De terça a quinta, das 11h30 às 15h e das 18h à 0h
Sexta, das 11h30 às 15h e das 17h à 0h
Sábado, das 12h à 0h
Domingo, das 12h às 17h

Bar Pirex

No Bar Pirex, os croquetes são de carne bovina
No Bar Pirex, os croquetes são de carne bovina Victor Schwaner/Divulgação

No Pirex, bar localizado na Praça Raul Soares, no Centro de BH, os “croquetes do Nyltão” são servidos em porção com oito unidades (R$ 37,30). São feitos com carne bovina e acompanham molho especial da casa.

Serviço

Avenida Amazonas, 1049, loja 54, Centro
Terça, das 11h30 às 15h
De quarta a sexta, das 11h30 às 15h e das 18h à 0h
Sábado, das 12h à 0h
Domingo, das 12h às 18h

Casa Azeite

Casa Azeite serve duas versões do petisco
Casa Azeite serve duas versões do petisco Victor Schwaner/Divulgação

Localizada no Floresta, Região Leste de Belo Horizonte, a Casa Azeite possui duas versões de croquete: uma vegetariana e outra com carne bovina. A versão sem carne é feita com milho defumado, queijo Cuesta Azul (com mofo azul e leve toque adocicado), maionese de alho e picles de pimentas (R$ 38).

A outra opção leva cupim, aioli de pimentas fermentadas, picles de maxixe e broto de beterraba (R$ 49).

Serviço

Rua José Pedro Drumond, 56, Floresta
(31) 99248-5993
De terça a sexta, das 18h30 às 23h
Sábado, das 16h30 às 23h

Moema

O Moema serve croquetes de carne e croquetas de jamón
O Moema serve croquetes de carne e croquetas de jamón Victor Schwaner/Divulgação

No Moema, bar badalado na Região da Savassi, os croquetes são de costela (R$ 58) e são servidos com aioli. A porção vem com seis bolinhos e custa R$ 58. O restaurante ainda serve croquetas de jamón finalizadas com queijo ralado e fatias do presunto curado. Essas bolinhas vêm em porções com quatro (R$ 42). 

Serviço

Rua Sergipe, 1370, Funcionários
(31) 3568-3555
Todos os dias, das 11h20 à 0h

TOM

Torresmo é o que envolve as croquetas do TOM
Torresmo é o que envolve as croquetas do TOM Magê Monteiro/Divulgação

No Tom, restaurante que fica na Praça Raul Soares, no Centro, os croquetes são bastante criativos. Feitos com costelinha desfiada e envoltos em torresmo pururuca picado grosseiramente, eles são finalizados com aioli de anchovas e alho assado. Três unidades desse bolinho crocante por fora e molhadinho por dentro são vendidas por R$ 52.

Serviço

Avenida Amazonas, 1049, loja 70, Centro
Quarta e quinta, das 18h à 0h
Sexta e sábado, das 12h à 0h
Domingo, das 12h às 17h

Hofbrauhaus

Croquete de costela da casa alemã Hofbrauhaus
Croquete de costela da casa alemã Hofbrauhaus Reprodução Instagram

Muito associamos o croquete à culinária alemã e, uma das casas mais conhecidas por servir essa cozinha em BH de fato trabalha com esse petisco. A Hofbrauhaus, localizada no Lourdes, Região Centro-Sul de BH, serve uma porção com cinco croquetes de costela (R$ 49).

Serviço

Avenida do Contorno, 7613, Lourdes
(31) 3327-7613
De terça a quinta, das 18h à 0h
Sexta e sábado, das 12h à 0h
Domingo, das 12h às 19h

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

