Passeio de catamarã na Pampulha: como garantir seu ingresso

Inaugurado no último dia 27 de dezembro, o novo passeio gratuito de catamarã pela Lagoa da Pampulha já é um sucesso absoluto em Belo Horizonte. A embarcação, batizada de 'Capivarã', teve seus ingressos esgotados em apenas um minuto na primeira liberação, confirmando o enorme interesse pelo roteiro que percorre o famoso cartão-postal. A iniciativa é um projeto-piloto com duração de três meses, indo de dezembro de 2025 a fevereiro de 2026.

Com capacidade para 30 pessoas (incluindo guia de turismo e tripulação), a embarcação oferece uma nova perspectiva do Conjunto Arquitetônico da Pampulha. A alta procura, no entanto, exige planejamento e agilidade de quem deseja garantir um lugar.

Como conseguir os ingressos para o catamarã

A distribuição das vagas é feita exclusivamente online e de forma semanal. Para participar, os interessados devem ficar atentos à liberação dos bilhetes, que acontece toda terça-feira, a partir das 12h, na plataforma Sympla. A gratuidade torna a disputa ainda mais acirrada, por isso é fundamental estar preparado no horário exato.

Cada pessoa pode retirar até quatro ingressos por CPF para a semana seguinte. No dia do passeio, é indispensável apresentar um documento de identificação com foto e o ingresso, que pode ser exibido na tela do celular ou impresso. A recomendação é chegar ao ponto de embarque com pelo menos 15 minutos de antecedência.

Dicas para aproveitar o passeio na Pampulha

O roteiro do 'Capivarã' tem duração aproximada de 30 a 40 minutos e parte do Centro de Atendimento ao Turista (CAT) Veveco, localizado na Avenida Otacílio Negrão de Lima, nº 855, próximo à Casa do Baile. Durante o trajeto, os passageiros podem avistar pontos icônicos como a Igreja São Francisco de Assis, a Casa do Baile e o Iate Tênis Clube, obras projetadas por Oscar Niemeyer.

Os passeios ocorrem de quinta a domingo, com três horários fixos: 10h, 13h e 15h. É importante notar que, a partir de fevereiro, os passeios de quinta-feira serão destinados a alunos da rede pública municipal. Em caso de mau tempo, a viagem pode ser cancelada sem reaproveitamento do ingresso. Para uma experiência mais agradável, especialmente em dias de sol forte, o uso de protetor solar, chapéu e óculos escuros é recomendado. Levar uma garrafa de água também é uma boa ideia.

A experiência oferece não apenas um momento de lazer, mas uma oportunidade de redescobrir a beleza e a história de um dos patrimônios culturais da humanidade. É a chance de ver a cidade por um novo ângulo, navegando pelas águas que espelham a genialidade da arquitetura modernista brasileira.

