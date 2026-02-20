Feriados de 2026: 7 destinos baratos para viajar em Minas Gerais

O ano de 2026 promete ser generoso em feriados prolongados, uma oportunidade perfeita para quem gosta de planejar viagens com antecedência e economizar. Organizar o roteiro agora garante os melhores preços em passagens e hospedagens, evitando a correria e os valores inflacionados de última hora.

O estado de Minas Gerais, com sua rica história e paisagens deslumbrantes, oferece roteiros que não pesam no bolso. São cidades charmosas, repletas de cultura, gastronomia e natureza, ideais para uma escapada rápida durante as folgas do calendário.

Leia Mais

Pensando nisso, preparamos uma lista com sete destinos mineiros que combinam atrações incríveis e um ótimo custo-benefício. Conheça as opções e comece a montar seu roteiro para os feriados de 2026.

Sete destinos baratos para conhecer em Minas Gerais

São Thomé das Letras: conhecida por seu misticismo e paisagens rochosas, a cidade atrai visitantes em busca de energia e contato com a natureza. Suas grutas, cachoeiras e o famoso pôr do sol na Pirâmide são os pontos altos. A hospedagem em campings e pousadas simples ajuda a manter o orçamento baixo. Tiradentes: embora seja um dos destinos mais famosos, é possível visitá-la de forma econômica. A cidade é um convite para caminhar por ruas de pedra, admirar a arquitetura colonial e se deliciar com a gastronomia local. Pousadas mais afastadas do centro histórico costumam ter preços convidativos. Diamantina: terra de Juscelino Kubitschek e palco da vida de Chica da Silva, a cidade é um Patrimônio Mundial da Humanidade que oferece um mergulho na história do Brasil. O centro histórico bem preservado e as tradicionais vesperatas, apresentações musicais nas sacadas dos casarões, são experiências únicas e gratuitas. Capitólio: chamado de “mar de Minas”, o destino é ideal para quem ama ecoturismo. Os passeios de lancha pelos cânions do Lago de Furnas são a principal atração. Dividir os custos do passeio e optar por restaurantes mais simples fora da área turística principal ajuda a economizar. São João del Rei: vizinha de Tiradentes, a cidade é uma excelente base para explorar a região com um custo menor. Possui um rico acervo de igrejas barrocas e museus. O passeio de maria-fumaça que conecta as duas cidades históricas é um programa clássico e imperdível. Conceição do Ibitipoca: o pequeno vilarejo é a porta de entrada para um dos parques estaduais mais bonitos do país. O Parque Estadual do Ibitipoca é famoso por suas trilhas, grutas e cachoeiras, algumas com águas avermelhadas. A vila oferece opções de hospedagem rústicas e com preços acessíveis. Poços de Caldas: localizado no sul de Minas, o destino encanta pelo charme de suas praças, jardins e fontes de águas termais. A cidade oferece muitas atrações gratuitas, como o Recanto Japonês e a Fonte dos Amores, sendo uma ótima opção para uma viagem relaxante e econômica. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.