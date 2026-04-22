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IMPORTUNAÇÃO

Homem é preso por tentar beijar funcionária de rodoviária

O homem apresentava sintomas de embriaguez, negou irregularidades e disse estar apenas esperando seu ônibus

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Vinicius Lemos - Especial para o EM
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Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
22/04/2026 18:39

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Homem é preso por tentar beijar funcionária de rodoviária
Homem é preso por tentar beijar funcionária de rodoviária crédito: DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Patos de Minas

Um homem de 56 anos foi preso por importunar uma atendente no Terminal Rodoviário de Patos de Minas, nesta segunda-feira (20/4). Ele chegou a segurar a mão da funcionária e tentar beijá-la sem consentimento.

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A ocorrência foi registrada após denúncia de perturbação no local. Ao chegarem, os policiais encontraram o homem deitado no chão, com sinais de embriaguez.


A atendente relatou que ele havia comprado uma passagem e, em seguida, passou a agir de forma insistente, segurando sua mão e tentando beijá-la. Mesmo após ser repreendido, ele permaneceu no guichê, atrapalhando o trabalho.

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O homem negou irregularidades e disse estar apenas esperando seu ônibus. Ele foi conduzido à delegacia.

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