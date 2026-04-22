PRF registra 17 mortes e 144 feridos nas estradas de Minas no feriadão

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

O feriado prolongado de Tiradentes foi de tragédias nas estradas de Minas Gerais. Conforme balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em cinco dias, da última sexta-feira (17/4) até terça-feira (21/4), foram registrados 119 sinistros de trânsito, com 17 mortes e 144 feridos. Segundo a corporação, o acidente mais grave do feriado foi registrado na BR-251, em Salinas, no Norte do estado, na madrugada de terça, em que seis pessoas da mesma família morreram.

A PRF informou que, durante o feriado, reforçou a fiscalização em trechos críticos, com maior risco de sinistros de trânsito, e de condutas de riscos. Além dos acidentes, a corporação flagrou e multou diversos condutores cometendo graves infrações de trânsito: 7.394 autuações por excesso de velocidade; 809 autuações por ultrapassagens irregulares; 168 autuações por embriaguez ao volante e 642 autuações pelo não uso do cinto de segurança ou dispositivo de retenção para crianças.

Tragédia na BR-251

Na tragédia em que seis pessoas morreram na BR-251 no último dia do feriado, o carro da família, modelo Fiat Palio, bateu de frente com uma carreta. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente ocorreu por volta das 4h45, no km 164 da rodovia, entre o trevo de Curral de Dentro e o distrito de Planalto, em uma região predominantemente rural.

Segundo informações de testemunhas, o carro de passeio, que seguia no sentido Bahia, teria invadido a contramão de direção.

Dentro do veículo de passeio estavam José de Ribamar dos Santos Rodrigues Filho, o “Rodrigo”, de 49 anos, motorista do carro; Maria Cintia Cavalcanti dos Santos, de 39, esposa do condutor; Solange Pereira Cavalcanti, de 59, mãe de Maria Cintia; e os filhos do casal: Júlia Raqueli Cavalcanti dos Santos, de 15; Isaac Valentim Cavalcanti dos Santos, de 10; João Murilo Cavalcanti dos Santos, de 3. As identidades das vítimas foram divulgadas pela Prefeitura de Delmiro Gouveia (AL), de onde a família era.

Os seis ocupantes do carro de passeio ficaram presos às ferragens e morreram na batida. O cachorro da família também estava no veículo e morreu. O condutor da carreta não sofreu ferimentos e permaneceu no local para prestar esclarecimentos às autoridades. Ele disse que não conseguiu desviar a tempo de evitar a batida de frente.

A carreta havia saído de Lauro de Freitas (BA) com destino a Imbituba (SC), com uma carga de produtos de uma plataforma de vendas on-line. Já o Fiat Palio saiu de Itapecerica da Serra (SP) em direção a Nova Canaã (BA). A Prefeitura de Delmiro Gouveia, situada a 450 quilômetros de Maceió, divulgou nota de pesar, manifestando solidariedade e apoio aos parentes das vítimas.

Na tarde desta quarta-feira (22/4), a reportagem do Estado de Minas conversou com a agricultora Rosângela Pereira da Silva, irmã de Solange e tia de Maria Cíntia, que viajou de Delmiro Gouveia para Itapecerica da Serra, para acompanhar o velório e o sepultamento dos familiares. Ela revelou que a família havia deixado Delmiro Gouveia e se mudado para Nova Canaã, no interior da Bahia, em dezembro passado.

José Ribamar trabalhava como pedreiro enquanto Maria Cíntia trabalhava com venda de bijuterias. “Tivemos uma perda muito grande com essa tragédia”, lamentou. Ainda segundo a mulher, os corpos foram transladados para serem sepultados em Itapecerica da Serra (SP), a pedido de uma filha de Maria Cíntia (do primeiro casamento), Geise Mirele, de 24, que mora na cidade paulista.

O velório coletivo foi marcado para as 18h30 desta quarta, com sepultamento ainda nesta noite.

Mais mortes

Também na BR-251, no último sábado (18/4), duas pessoas morreram e outras oito ficaram feridas em Grão Mogol, no Norte de Minas. Uma carreta bitrem tombou, atingindo um caminhão e um carro da saúde de São João do Paraíso, que era usado no transporte de pacientes para tratamento em Montes Claros.

Na Zona da Mata mineira, um grave acidente entre uma ambulância e uma carreta na BR-116, na altura de Divino, resultou na morte de duas pessoas na manhã dessa segunda-feira (20/4). Imagens registradas por uma câmera de monitoramento mostram quando a ambulância invade a contramão e bate de frente com uma carreta no km 636 da rodovia.

O motorista da ambulância, identificado como Robson Rodrigues de Lima, de 47, morreu no local. Ele era servidor público da Secretaria Municipal de Saúde de Divino e estava sozinho no veículo. O condutor da carreta, de 32, chegou a ser socorrido em estado grave e encaminhado para um hospital de Carangola, também na Zona da Mata, mas não resistiu e teve a morte confirmada.

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*Com informações de Bruno Barros