Carreta pega fogo e interdita a BR-381 na Grande BH; há congestionamento
Duas vítimas foram socorridas após saírem da carreta, antes do início do incêndio, na BR-381, na altura do km 422, em Caeté (MG), na Região Metropolitana de BH
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Uma carreta capotou e pegou fogo na manhã desta quarta-feira (22/4), provocando congestionamento na BR-381, na altura do km 422, em Caeté (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O trânsito está retido nos dois sentidos da rodovia, em direção à Vitória e à capital mineira.
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Segundo a concessionária que administra a via, no início da tarde os dois sentidos da via ainda estavam retidos e o congestionamento já chegava a 9 quilômetros.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a carreta, que transportava cimento, tombou e, na sequência, pegou fogo. O acidente também envolveu um carro de passeio e mobilizou equipes de resgate e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Duas pessoas conseguiram sair do veículo antes do início das chamas. Elas foram atendidas por uma ambulância da concessionária Nova 381. Equipes dos bombeiros atuam no combate ao incêndio e no resfriamento da estrutura do veículo
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Matéria em atualização