Carreta carregada de arame tomba e provoca congestionamento na BR-381

Uma carreta carregada de arame tombou na noite dessa quarta-feira (15/4) e causa lentidão na BR-381, em São Gonçalo do Rio Abaixo (MG), na Região Central do estado.

Segundo a concessionária Nova 381, o acidente aconteceu no km 369, no sentido Belo Horizonte.

Informações iniciais de caminhoneiros indicam que o motorista sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para um hospital em João Monlevade (MG).

Na manhã desta quinta-feira (16/4), por volta das 5h35, motoristas relataram trânsito parado no sentido da capital mineira, com cerca de 2 km de congestionamento.

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A ocorrência segue em atualização.