Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Carreta carregada de arame tomba e provoca congestionamento na BR-381

Motorista teve ferimentos leves e trânsito chegou a 2 km de retenção

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
16/04/2026 06:41 - atualizado em 16/04/2026 06:42

compartilhe

SIGA
×
Na manhã desta quinta-feira (16/4), por volta das 5h35, motoristas relataram trânsito parado no sentido da capital mineira
Na manhã desta quinta-feira (16/4), por volta das 5h35, motoristas relataram trânsito parado no sentido da capital mineira crédito: Redes Sociais/Reprodução

Uma carreta carregada de arame tombou na noite dessa quarta-feira (15/4) e causa lentidão na BR-381, em São Gonçalo do Rio Abaixo (MG), na Região Central do estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a concessionária Nova 381, o acidente aconteceu no km 369, no sentido Belo Horizonte.

Informações iniciais de caminhoneiros indicam que o motorista sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para um hospital em João Monlevade (MG).

Leia Mais

Na manhã desta quinta-feira (16/4), por volta das 5h35, motoristas relataram trânsito parado no sentido da capital mineira, com cerca de 2 km de congestionamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A ocorrência segue em atualização.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito br-381 minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay