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ACIDENTE GRAVE

Explosão de carreta com combustível mata duas pessoas na via Dutra

Acidente aconteceu no km 273, na altura de Barra Mansa, no Rio. Duas pessoas morreram no local e outras três estão internadas em estado grave

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BRUNA FANTTI
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BRUNA FANTTI
Repórter
19/04/2026 22:47

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Acidente com carreta que transportava gás deixa mortos na Dutra
Acidente com carreta que transportava gás deixa mortos na Dutra crédito: Reprodução/Redes sociais

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma explosão envolvendo uma carreta bitrem carregada com combustível deixou duas pessoas mortas na tarde deste domingo (19/4), na via Dutra, em Barra Mansa, no sul do estado do Rio de Janeiro. O acidente ocorreu na altura do km 273, e os dois sentidos da rodovia chegaram a ser interditados.

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De acordo com a concessionária CCR RioSP, a ocorrência foi registrada por volta das 14h54, na pista no sentido Rio. Ao todo, seis vítimas foram confirmadas: duas morreram no local, três ficaram em estado grave e uma sofreu ferimentos moderados.

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Segundo testemunhas, o tanque da carreta teria atingido outros dois veículos que pegaram fogo.

Os feridos foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu. Dois foram encaminhados para a Santa Casa de Barra Mansa e outros dois para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

As causas da explosão ainda não foram confirmadas e seguem sendo apuradas.

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Por volta das 19h, havia cerca de 10 km de congestionamento no sentido Rio de Janeiro e 7 km no sentido São Paulo. Equipes do Corpo de Bombeiros permanecem no local prestando atendimento.

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