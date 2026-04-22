BR-381 é liberada após cinco horas e 10 quilômetros de congestionamento

A BR-381, na altura do km 422, em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi liberada na tarde desta quarta-feira (22/4), após cinco horas de interdição. O acidente que provocou um congestionamento de cerca de 10 quilômetros envolveu uma carreta da Perdigão, que carregava alimentos embutidos. O veículo capotou e pegou fogo.



A rodovia havia sido interditada nas duas pistas no sentido Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Durante o procedimento de retirada da carreta e limpeza da via, as duas faixas rumo a BH foram utilizadas para o fluxo nos dois sentidos.

A Nova 381, concessionária que administra um trecho da rodovia, informou que, no início da tarde, o sentido Valadares foi liberado, e o trânsito voltava a fluir gradativamente.

No acidente, duas pessoas conseguiram sair do veículo antes do início das chamas. Elas foram atendidas por uma ambulância da Nova 381. Equipes dos bombeiros atuaram no combate ao incêndio e no resfriamento da estrutura do veículo.

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*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos