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ACIDENTE

BR-381 é liberada após cinco horas e 10 quilômetros de congestionamento

Uma carreta que carregava alimentos embutidos capotou e pegou fogo, no sentido Governador Valadares, na manhã desta quarta-feira (22/4)

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Fernanda Santiago*
Leandro Couri
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Fernanda Santiago*
Repórter
Leandro Couri
Repórter
Repórter Fotográfico Multimídia Especialista em Mídias Eletrônicas
22/04/2026 16:13 - atualizado em 22/04/2026 17:58

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A rodovia ficou bloqueada por cerca de 5 horas
A rodovia ficou bloqueada por cerca de 5 horas crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

A BR-381, na altura do km 422, em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi liberada na tarde desta quarta-feira (22/4), após cinco horas de interdição. O acidente que provocou um congestionamento de cerca de 10 quilômetros envolveu uma carreta da Perdigão, que carregava alimentos embutidos. O veículo capotou e pegou fogo.

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A rodovia havia sido interditada nas duas pistas no sentido Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Durante o procedimento de retirada da carreta e limpeza da via, as duas faixas rumo a BH foram utilizadas para o fluxo nos dois sentidos.

A Nova 381, concessionária que administra um trecho da rodovia, informou que, no início da tarde, o sentido Valadares foi liberado, e o trânsito voltava a fluir gradativamente.

 

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No acidente, duas pessoas conseguiram sair do veículo antes do início das chamas. Elas foram atendidas por uma ambulância da Nova 381. Equipes dos bombeiros atuaram no combate ao incêndio e no resfriamento da estrutura do veículo.

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*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

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