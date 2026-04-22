Motorista bate carro em test drive e é processado por concessionária

Um consumidor que se envolveu em um acidente em um test drive quase teve que pagar danos morais para uma concessionária, de Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce. O cliente foi salvo, uma vez que foi confirmado que ele não teve culpa no acidente. A decisão foi da 5ª Turma do Núcleo de Justiça 4.0 – Cível Privado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) que manteve a sentença de 1ª Instância, por entender que o risco da atividade comercial é assumido pela empresa.

Quanto à reparação dos danos, o Tribunal manteve a condenação do outro motorista envolvido no acidente, responsável por colidir na traseira do veículo utilizado no teste. O valor será apurado na liquidação da sentença.

Em 1ª Instância, a decisão da Comarca de Governador Valadares entendeu que a responsabilidade era do condutor que colidiu na traseira do veículo da concessionária, e condenou-o ao pagamento dos danos.

A concessionária recorreu, afirmando que o cliente teria agido com imprudência ao frear bruscamente em via de trânsito intenso. A empresa também defendeu a validade de um “termo de responsabilidade” assinado pelo cliente, sustentando que ele assumiu o compromisso de zelar pelo veículo.

O consumidor, por sua vez, afirmou que a frenagem foi uma reação para evitar uma colisão frontal após a manobra inesperada de um terceiro veículo. Segundo ele, a cláusula contratual que transferia integralmente o risco ao cliente era abusiva, uma vez que o test drive é uma estratégia de venda que busca o lucro da empresa.

A relatora do caso no TJMG entendeu que a frenagem brusca foi motivada por razões de segurança, o que justifica a conduta, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.

Além disso, conforme a magistrada, como o test drive tem finalidade comercial e visa ao lucro por parte da concessionária, os riscos inerentes à atividade não poderiam ser transferidos para o consumidor.

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O termo de responsabilidade assinado foi considerado um contrato de adesão com cláusulas nulas, já que coloca o cliente em desvantagem exagerada. A colisão traseira, segundo a magistrada, reforçava a culpa do condutor que provocou a batida por não manter a distância mínima de segurança.

