Vai comprar um carro? O que você precisa observar durante o test drive

O momento de escolher um carro novo ou usado vai muito além de analisar a ficha técnica e o design. A experiência do test drive é decisiva para garantir que o veículo se encaixe no seu dia a dia e atende às suas expectativas. É nessa hora que você pode sentir na prática o comportamento do motor, o conforto da cabine e a resposta dos principais comandos.





Para ajudar nessa avaliação, a reportagem preparou um roteiro prático do que observar antes de fechar negócio. O ideal é tentar simular as condições que você enfrenta com frequência, como o trânsito da cidade, trechos de estrada e até mesmo manobras em vagas apertadas.

O que verificar antes de ligar o carro

Sua avaliação começa antes mesmo de girar a chave. Aproveite o tempo dentro do veículo, ainda na concessionária, para ajustar sua posição de dirigir. Regule o banco, a altura e a profundidade do volante e os retrovisores. Verifique se todos os comandos estão ao alcance das mãos e se a visibilidade geral é boa, sem pontos cegos que incomodem.

Teste também o espaço interno. Sente-se no banco de trás para conferir o conforto para os passageiros e analise o porta-malas para ver se ele comporta o que você costuma carregar, como malas ou compras de supermercado. A ergonomia é fundamental para o bem-estar em viagens longas ou no trânsito pesado.

Itens essenciais para avaliar em movimento

Com o carro na rua, é hora de prestar atenção aos detalhes que só a direção pode revelar. Procure fazer um percurso variado, que inclua diferentes tipos de piso, curvas e velocidades. Durante o trajeto, observe os seguintes pontos:

Motor e câmbio: acelere de forma gradual e também mais forte para sentir a resposta do motor. O carro ganha velocidade com agilidade? As trocas de marcha, sejam automáticas ou manuais, são suaves e precisas?

Suspensão e direção: passe por lombadas, valetas e ruas com asfalto irregular para testar o conforto da suspensão. O sistema absorve bem os impactos? Em curvas, a direção é firme e transmite segurança?

Freios: teste a eficiência dos freios em diferentes situações, mas sempre com segurança. Eles respondem de forma imediata e progressiva? O carro se mantém em linha reta durante uma frenagem mais forte?

Ruídos internos: com o rádio desligado, ouça com atenção. Existem barulhos vindos do painel, das portas ou da suspensão? Ruídos excessivos podem indicar problemas de montagem ou desgaste de peças.

Tecnologia a bordo: explore a central multimídia. Conecte seu celular, teste o GPS e verifique se os menus são intuitivos. Avalie também o funcionamento do ar-condicionado e de outros recursos eletrônicos.

Manobras: antes de finalizar, procure uma vaga para estacionar. O diâmetro de giro é bom? A visibilidade traseira ajuda ou a câmera de ré e os sensores são essenciais? Essa simulação é importante para o uso diário.

