Confira o teste com a picape Chevrolet S10 Z71 nas estradas do Pantanal

De Corumbá (MS)

Chevrolet S10 nas estradas do Pantanal (foto: Chevrolet/Divulgação)





A Chevrolet quis mostrar que a nova versão Z71 da picape S10 tem mais que um belo pacote visual, mas que seu desempenho também é capaz de encarar terrenos difíceis. Testamos o modelo por vários quilômetros em rodovias e estradas não pavimentadas do Mato Grosso do Sul: da capital, Campo Grande, passando por Aquidauana, adentrando o Pantanal, até chegar à região de Passo do Lontra, em Corumbá.

Essa denominação Z71 é popular nos Estados Unidos, uma chancela dada a versões de diversos modelos que trazem um visual diferenciado das demais. Na S10, esse pacote passa longe dos tradicionais cromados, ficando com cara de malvada. Sua dianteira tem a grade da versão High Country, com a inscrição Chevrolet, mas com a assinatura Z71 na lateral. Os faróis com máscara negra têm os contornos em LED. Já nas laterais, as caixas de roda receberam molduras que deixaram o veículo mais robusto, além de retrovisores em preto e adesivos.

Os pneus de uso misto e a tração reduzida mantiveram a picape sob controle na pista lamacenta. Na estrada, motor oferece desempenho de sobra para ultrapassagens e retomadas (foto: Chevrolet/Divulgação)

A traseira tem capota marítima, lanternas escurecidas, adesivo e a “gravata” da Chevrolet em preto. Fundamental para dar estilo a uma picape, o santantônio tubular estendido é pintado em preto fosco, combinando com o rack de teto. Os estribos laterais também receberam pintura em preto fosco, e são importantes para subir no veículo, que é muito alto. Para arrematar o design, as rodas de 18 polegadas são pintadas em preto e calçam pneus de uso misto.

Pintadas em preto fosco, rodas de 18 polegadas são exclusivas da versão (foto: Chevrolet/Divulgação)

Já o interior é quase todo em preto, presente no painel (que tem um aplique que simula couro) e nos bancos revestidos com couro, tonalidade que contrasta com as colunas e o teto em cinza. Como a ideia é se aventurar, os tapetes em borracha facilitam a limpeza e estão de acordo com a proposta de uso do veículo. O sistema multimídia tem tela tátil de 7 polegadas com espelhamento do smartphone, mas não oferece wi-fi nativo como a central mais sofisticada da Chevrolet.

Exclusivos da Z71, estribos são fundamentais para ter acesso ao veículo (foto: Chevrolet/Divulgação)





RODANDO A grande questão sobre a Z71 é que, nos Estados Unidos, essa versão costuma contar com a opção de um motor mais potente, além de suspensão preparada e sistema de tração diferenciado. Porém, no Brasil, a chancela estreia trazendo o mesmo conjunto mecânico das demais versões a diesel da S10: motor 2.8 turbodiesel, com 200cv de potência e 51kgfm de torque, câmbio automático de seis marchas e tração 4x4 com reduzida.

Fáceis de limpar, bancos em couro são adequados à proposta da versão (foto: Chevrolet/Divulgação)

Em resposta, a Chevrolet alegou que a configuração mecânica usada por aqui já estava dimensionada para a proposta da picape, não necessitando de qualquer complemento. Recentemente, esse conjunto mecânico ganhou uma nova calibração, com perceptível ganho de torque em baixas rotações. Assim, o modelo ficou mais ágil na cidade, quando se usa velocidade baixa.

Na estrada, existe potência e torque de sobra para ultrapassagens e retomadas de velocidade. A gestão do câmbio automático se entende bem com as intenções do motorista. Como a maioria das picapes médias, que precisam estar preparadas para levar desde apenas o motorista a até uma tonelada de carga, as suspensões pulam bastante quando a caçamba não está lastreada.

Interior é quase todo em preto, no painel e nos bancos revestidos em couro (foto: Chevrolet/Divulgação)

Já no fora de estrada, condição esperávamos para colocar a picape à prova, a Z71 foi bem sobre piso irregular, buracos e um trecho de areia fofa, mas nada que exigisse muito do veículo. Até que, no último dia, fomos agraciados com uma boa chuva, que começou a encharcar a estrada desde a noite anterior, formando um longo trecho de lama escorregadia. A condição foi excelente para testar os pneus de uso misto e a tração reduzida, que não nos deixaram na mão.





CONTEÚDO A Z71 custa R$ 264.230 e está posicionada entre as versões LT e LTZ. Além do pacote visual, em sua lista de equipamentos se destacam seis airbags, controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, faróis e lanternas de neblina, luzes de rodagem diurna, sensores traseiros de estacionamento, indicador de pressão dos pneus e câmera de ré. Pelo preço do modelo, trata-se apenas de um pacote básico.

Os concorrentes diretos da Z71 são a Ford Ranger Storm 3.2 diesel (R$ 246.190) e a Nissan Frontier Attack 2.3 diesel (R$ 241.690). Mesmo com a diferença de preço, os pacotes de conteúdo dessas versões são semelhantes. Apesar de não serem uma pechincha, essas versões são interessantes em relação a modelos com desempenho um pouco superior, como a Volkswagen Amarok V6 ou a extinta Toyota Hilux GR-S, que também trazem visual diferenciado, mas já beiram os R$ 300 mil.





(*) Viajou a convite da Chevrolet

FICHA TÉCNICA





» MOTOR

Dianteiro, longitudinal, quatro cilindros em linha, 16 válvulas, 2.776cm³ de cilindrada, turbodiesel, que desenvolve 200cv a 3.400rpm e torque máximo de 51kgfm a 2.000rpm





» TRANSMISSÃO

Tração 4x2, 4x4, 4x4 reduzida, bloqueio do diferencial traseiro; câmbio automático de seis marchas com opção de troca manual





» SUSPENSÃO/RODAS/PNEUS

Dianteira, independente, com braços articulados; traseira, com eixo rígido/ 7,5 x 18 em alumínio /265/60 R18





» DIREÇÃO

Do tipo pinhão e cremalheira,

com assistência elétrica





» FREIOS

A disco na dianteira e tambor na traseira, com ABS, distribuição eletrônica de frenagem (EBD) e assistência de frenagem de urgência (PBA)





» CAPACIDADES

Do tanque, 76 litros; capacidade de carga, 1.046 quilos





» PESO

2.104 quilos





» DIMENSÕES

Comprimento, 5,36m; largura,

1,87m; altura, 1,83m; distância

entre-eixos, 3,09m





» DESEMPENHO

Velocidade máxima, ND; de 0 a 100km/h em 10,1s





» CONSUMO (*)

Na cidade, 8,3km/l; na estrada, 10,6km/l





Dados do fabricante

(*) Dados do Inmetro

ND: Não disponível





» EQUIPAMENTOS





» DE SÉRIE

Airbags frontais, laterais e de cortina; alerta de pressão dos pneus; controle de tração e estabilidade; Isofix; faróis e lanternas de neblina; luzes de condução diurna; assistente de partida em rampa; assistente de descida; ar-condicionado; volante com regulagem em altura; banco do motorista com regulagem em altura; bancos em couro; computador de bordo; retrovisores com regulagem elétrica; sensores de estacionamento traseiro; vidros e travas elétricos; sistema multimídia com tela de 7 polegadas; câmera de ré; adesivos Z71 nas laterais e tampa traseira; capota marítima; estribos laterais exclusivos; logo Z71 na grade; molduras nas caixas de roda; santantônio exclusivo; rodas de 18 polegadas exclusivas.





» OPCIONAL

Não há.





QUANTO CUSTA

A Chevrolet S10 Z71 2.8

turbodiesel AT6 tem preço

sugerido de R$ 264.230.