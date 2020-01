Os dotes da guerreira

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A Nissan Frontier Attack vem equipada com a central multimidia A-IVI, que tem tela tátil de oito polegadas e fácil conectividade com smartphone por Android Auto e Apple Car Play. Traz também câmera de ré com linhas de referência para facilitar as manobras. A navegação é feita por meio de aplicativos com uso de cabo na entrada USB na frente. Dentro do pequeno compartimento no apoio de braço dianteiro tem outra entrada USB para carregamento de bateria. O sistema conta ainda com uma tomada de 12V, uma entrada auxiliar, dois alto-falantes e dois tweeters.

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

FICHA TÉCNICA

» MOTOR

Dianteiro, longitudinal, quatro cilindros em linha, 16 válvulas, 2.298cm³ de cilindrada, biturbo, a diesel, que desenvolve potência máxima de 190cv a 3.750rpm e torque máximo de 45,9kgfm entre 1.500rpm e 2.500rpm

» TRANSMISSÃO

Tração traseira, com opção de 4x4 e reduzida, e câmbio automático de sete marchas, com função manual sequencial

» SUSPENSÃO/RODAS/PNEUS

Dianteira, independente, Double Wishbone com braços duplos e barra estabilizadora; e traseira conjugando multilink e eixo rígido / 16 polegadas

(liga leve) / 255/70 R16 All Terrain

» DIREÇÃO

Do tipo pinhão e cremalheira, com assistência hidráulica

» FREIOS

A discos ventilados na frente e tambores na traseira, com ABS e EBD (distribuição eletrônica de frenagem)

» CAPACIDADES

Tanque, 80 litros; capacidade de carga (passageiro e carga), 1.040kg

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

» EQUIPAMENTOS:

» DE SÉRIE – Trava no porta-luvas, adesivos Attack, faróis dianteiros com máscara negra, estribo lateral Dark Chrome, rack de teto na cor preta, multimidia A-IVI de oito polegadas com Android Auto e Apple Car Play, câmera de ré, abertura da tampa de combustível por acionamento interno, apoio de braço traseiro com suporte para dois copos, três apoios de cabeça traseiros, ar-condicionado com saídas para o banco traseiro, desembaçador traseiro com temporizador, direção hidráulica, limpador do para-brisa com controle intermitente variável, seleção de tração por botão rotativo, vidros elétricos com função um toque para o motorista, volante com ajuste de altura manual, dois airbags, alarme com sistema imobilizador, alças de auxílio para entrada no veículo, controle automático de descida (HDC), controles de tração e estabilidade (VDC – Vehicle Dynamic Control), sistema de auxílio de partida em rampa (HSA), painel de instrumentos multifuncional colorido de cinco polegadas, seis porta-copos, porta-óculos, uma tomada de 12V, duas entradas USB, uma entrada auxiliar, volante multifuncional revestido em couro, dois alto-falantes e dois tweeters, maçaneta da caçamba cromada, para-choque traseiro preto, protetor de motor, retrovisores externos pretos, com ajuste elétrico e rebatimento manual, bloqueio de diferencial eletrônico (ABLS), freios ABS com controle eletrônico de frenagem (EBD) e assistência de frenagem (BA), quatro ganchos de amarração interna da caçamba, ganchos para reboque dianteiro, brake light em LED, faróis de neblina com moldura preta, grade frontal preta e rodas de liga leve de 16 polegadas na cor grafite.

» OPCIONAL

Não há.

QUANTO CUSTA

A Nissan Frontier é vendida em quatro versões, todas equipadas com motor 2.3 litros turbodiesel e tração 4x4. A versão de entrada é a S, com câmbio manual, por R$ 140.900. A versão testada, Attack, com câmbio automático, tem preço de R$ 157.990. As demais versões são: XE AT (R$ 177.990) e LE AT (R$ 197.990).